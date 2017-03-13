Анонс приложения «90 минут» №10 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 13 марта

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• Тема: Андрей Вдовин — о судейских скандалах в отечественном футболе.
• Рейтинг: Самые неоднозначные увольнения главных тренеров в европейской топ-5.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, почему Ромелу Лукаку выгодно остаться «Эвертоне».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает о главном хулигане Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров восхищается Дрисом Мертенсом.
• Испания: Никита Котов — о том, как «Реал Сосьедад» бьется за еврокубки.
• Франция: Юрий Алеманов — о том, почему Килиан М’Баппе — главное открытие сезона.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.