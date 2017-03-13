Анонс приложения «90 минут» №10 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 13 марта

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• Тема: Андрей Вдовин — о судейских скандалах в отечественном футболе.

• Рейтинг: Самые неоднозначные увольнения главных тренеров в европейской топ-5.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему Ромелу Лукаку выгодно остаться «Эвертоне».

• Германия: Лидия Дидык рассказывает о главном хулигане Бундеслиги.

• Италия: Илья Егоров восхищается Дрисом Мертенсом.

• Испания: Никита Котов — о том, как «Реал Сосьедад» бьется за еврокубки.

• Франция: Юрий Алеманов — о том, почему Килиан М’Баппе — главное открытие сезона.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.