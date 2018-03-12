Анонс приложения «90 минут» №10 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 марта

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №10

• Тема: Андрей Вдовин собрал все, что нужно знать о возможном бойкоте ЧМ-2018 английской сборной.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

Кроссворд. Страна тюльпанов.

• ФНЛ: Дмитрий Темников выясняет, почему «Спартак» не заплатил 20 млн рублей за защитника «Тюмени».

• Англия: Антон Муша объясняет, почему Петр Чех стал обузой для «Арсенала». 

• ГерманияЛидия Дидык приветствует возвращение Марко Ройса и его верность «Боруссии».

• ИспанияНикита Котов анализирует неудачный старт Усмана Дембеле в «Барселоне». 

• ИталияИлья Егоров подбирает новую команду для Стефана де Врея.

• ФранцияЮрий Алеманов прощается с полузащитником «Тура» Томасом Родригесом, умершим во сне.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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