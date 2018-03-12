Анонс приложения «90 минут» №10 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №10
• Тема: Андрей Вдовин собрал все, что нужно знать о возможном бойкоте ЧМ-2018 английской сборной.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Кроссворд. Страна тюльпанов.
• ФНЛ: Дмитрий Темников выясняет, почему «Спартак» не заплатил 20 млн рублей за защитника «Тюмени».
• Англия: Антон Муша объясняет, почему Петр Чех стал обузой для «Арсенала».
• Германия: Лидия Дидык приветствует возвращение Марко Ройса и его верность «Боруссии».
• Испания: Никита Котов анализирует неудачный старт Усмана Дембеле в «Барселоне».
• Италия: Илья Егоров подбирает новую команду для Стефана де Врея.
• Франция: Юрий Алеманов прощается с полузащитником «Тура» Томасом Родригесом, умершим во сне.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.
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