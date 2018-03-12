Анонс приложения «90 минут» №10 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №10

• Тема: Андрей Вдовин собрал все, что нужно знать о возможном бойкоте ЧМ-2018 английской сборной.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • Кроссворд. Страна тюльпанов. • ФНЛ: Дмитрий Темников выясняет, почему «Спартак» не заплатил 20 млн рублей за защитника «Тюмени». • Англия: Антон Муша объясняет, почему Петр Чех стал обузой для «Арсенала». • Германия: Лидия Дидык приветствует возвращение Марко Ройса и его верность «Боруссии». • Испания: Никита Котов анализирует неудачный старт Усмана Дембеле в «Барселоне». • Италия: Илья Егоров подбирает новую команду для Стефана де Врея. • Франция: Юрий Алеманов прощается с полузащитником «Тура» Томасом Родригесом, умершим во сне. • Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Хоккей: Главные события прошедшей недели. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1