Анонс еженедельника «Футбол» №9!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №9 в продаже с 7 марта
• Мнение: Илья Казаков — о том, как Леонид Слуцкий смотрел матч «Локомотив» — «Спартак».
• Тема: Никита Котов — о главной мечте великого легкоатлета Усэйна Болта стать футболистом.
• Исследование: Григорий Ефимов рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет об раумдойтерах.
• Герой: Лидия Дидык рассказывает, как Эдинсон Кавани противостоит футбольному миру.
• Интервью: Новичок «Зенита» Миха Мевля рассказал, почему Александр Кокорин — лучший форвард страны.
• Хоккей: Юрий Алеманов побывал на заключительной игре «регулярки» КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» и рассказал о будущем прославленных клубов .
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Дженгис Уиндер («Рома», Италия), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Англия), сборная Ирана.
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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №9
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о главной сенсации Кубка России — о курском «Авангарде».
• Англия: Антон Муша напоминает о самом недооцененном игроке АПЛ — Мусе Дембеле.
• Германия: Лидия Дидык провожает Роберта Левандовски в мадридский «Реал».
• Испания: Никита Котов разбирает причины отъезда Янника Феррейры-Карраско в Китай.
• Италия: Илья Егоров — о том, как Дженнаро Гаттузо преображает «Милан».
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему нынешний розыгрыш кубка Франции особенный.
• Хоккей: Дмитрий Темников съездил на Автозаводскую и рассказал, как «Спартак» поздравил с 80-летием Бориса Майорова.
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