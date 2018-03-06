Анонс еженедельника «Футбол» №9!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №9 в продаже с 7 марта

• Мнение: Илья Казаков — о том, как Леонид Слуцкий смотрел матч «Локомотив» — «Спартак».

• Тема: Никита Котов — о главной мечте великого легкоатлета Усэйна Болта стать футболистом. 

• Исследование: Григорий Ефимов рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет об раумдойтерах.

• Герой: Лидия Дидык рассказывает, как Эдинсон Кавани противостоит футбольному миру.

• Интервью: Новичок «Зенита» Миха Мевля рассказал, почему Александр Кокорин — лучший форвард страны.

• Хоккей: Юрий Алеманов побывал на заключительной игре «регулярки» КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» и рассказал о будущем прославленных клубов .

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Дженгис Уиндер («Рома», Италия), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Англия), сборная Ирана.

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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №9

• Тема: Илья Егоров побывал на «снежном» дерби в Черкизово и объяснил, почему «Локомотив» по-прежнему главный претендент на чемпионство.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о главной сенсации Кубка России — о курском «Авангарде».

• Англия: Антон Муша напоминает о самом недооцененном игроке АПЛ — Мусе Дембеле. 

• ГерманияЛидия Дидык провожает Роберта Левандовски в мадридский «Реал».

• ИспанияНикита Котов разбирает причины отъезда Янника Феррейры-Карраско в Китай. 

• ИталияИлья Егоров — о том, как Дженнаро Гаттузо преображает «Милан».

• ФранцияЮрий Алеманов объясняет, почему нынешний розыгрыш кубка Франции особенный.

• Хоккей: Дмитрий Темников съездил на Автозаводскую и рассказал, как «Спартак» поздравил с 80-летием Бориса Майорова.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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