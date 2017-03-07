Анонс еженедельника «Футбол» №9!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №9 в продаже с 8 марта.
• Мнение: Илья Казаков — о том, чего ждать от возобновляющегося первенства ФНЛ.
• Тема: Григорий Ефимов отобрал нападающих для сборной России на ЧМ-2018.
• Интерью: Яри Литманен рассказал об «Аяксе» Луи ван Гала, «Барселоне», молодом Ибрагимовиче и хоккеисте Вилле Хаапасало.
• Суперпостер: Главный бомбардир «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
• Знак Вопроса: Угадайте футболиста из Книги рекордов Гиннеса.
• Мнение: Алексей Андронов — о лидерах РФПЛ: ЦСКА Гончаренко и «Зените» Луческу.
• Репортаж: Что значит сходить на матч второй Бундеслиги.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Парму», которая выиграла в «Лужниках» Кубок УЕФА 18 лет назад.
• Постеры: Ари («Локомотив»), Ларс Штиндль («Боруссия» М, Греция), «Андерлехт» (Бельгия).
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Юрий Алеманов и Константин Иванов — о том, какими будут оставшиеся туры российской Премьер-лиги
• Рейтинг: Как приходили и куда исчезали бывшие тренеры «Барселоны».
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика Кубка России и ПФЛ.
• Англия: Антон Муша восхищается игрой Маноло Габбьядини.
• Германия: Лидия Дидык объясняет, почему Ларс Штиндль стал необычным игроком.
• Италия: Илья Егоров грустит из-за игрового кризиса «Фиорентины».
• Испания: Никита Котов — о том, как скромный «Эйбар» стал открытием Примеры.
• Франция: Юрий Алеманов провожает «Бастию» в Лигу 2.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №9!”
Спасибо за постер АНДЕРЛЕХТА. Может всё-таки напечатаете постер ТОТТЕНХЭМА. В составе этой команды выступает много отличных футболистов, да и результаты в премьер-лиге впечатляют.
Нам его неоткуда взять, к сожалению