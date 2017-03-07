Анонс еженедельника «Футбол» №9!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №9 в продаже с 8 марта.

• Мнение: Илья Казаков — о том, чего ждать от возобновляющегося первенства ФНЛ.

• Тема: Григорий Ефимов отобрал нападающих для сборной России на ЧМ-2018.

• Интерью: Яри Литманен рассказал об «Аяксе» Луи ван Гала, «Барселоне», молодом Ибрагимовиче и хоккеисте Вилле Хаапасало.

• Суперпостер: Главный бомбардир «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

• Знак Вопроса: Угадайте футболиста из Книги рекордов Гиннеса.

• Мнение: Алексей Андронов — о лидерах РФПЛ: ЦСКА Гончаренко и «Зените» Луческу.

• Репортаж: Что значит сходить на матч второй Бундеслиги.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Парму», которая выиграла в «Лужниках» Кубок УЕФА 18 лет назад.

• Постеры: Ари («Локомотив»), Ларс Штиндль («Боруссия» М, Греция), «Андерлехт» (Бельгия).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Юрий Алеманов и Константин Иванов — о том, какими будут оставшиеся туры российской Премьер-лиги • Рейтинг: Как приходили и куда исчезали бывшие тренеры «Барселоны». • Статистика и цифры РФПЛ. • Статистика Кубка России и ПФЛ. • Англия: Антон Муша восхищается игрой Маноло Габбьядини. • Германия: Лидия Дидык объясняет, почему Ларс Штиндль стал необычным игроком. • Италия: Илья Егоров грустит из-за игрового кризиса «Фиорентины». • Испания: Никита Котов — о том, как скромный «Эйбар» стал открытием Примеры. • Франция: Юрий Алеманов провожает «Бастию» в Лигу 2. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.