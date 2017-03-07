Анонс еженедельника «Футбол» №9!

Автор: Еженедельник «Футбол» 2 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №9 в продаже с 8 марта.

• МнениеИлья Казаков — о том, чего ждать от возобновляющегося первенства ФНЛ.

• ТемаГригорий Ефимов отобрал нападающих для сборной России на ЧМ-2018.

• Интерью: Яри Литманен рассказал об «Аяксе» Луи ван Гала, «Барселоне», молодом Ибрагимовиче и хоккеисте Вилле Хаапасало.

• Суперпостер: Главный бомбардир «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

• Знак Вопроса: Угадайте футболиста из Книги рекордов Гиннеса.

• Мнение: Алексей Андронов — о лидерах РФПЛ: ЦСКА Гончаренко и «Зените» Луческу.

• Репортаж: Что значит сходить на матч второй Бундеслиги.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Парму», которая выиграла в «Лужниках» Кубок УЕФА 18 лет назад.

• Постеры: Ари («Локомотив»), Ларс Штиндль («Боруссия» М, Греция), «Андерлехт» (Бельгия).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов и Константин Иванов — о том, какими будут оставшиеся туры российской Премьер-лиги

• Рейтинг: Как приходили и куда исчезали бывшие тренеры «Барселоны».

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика Кубка России и ПФЛ.

АнглияАнтон Муша восхищается игрой Маноло Габбьядини.

Германия: Лидия Дидык объясняет, почему Ларс Штиндль стал необычным игроком.

• Италия: Илья Егоров грустит из-за игрового кризиса «Фиорентины».

• Испания: Никита Котов — о том, как скромный «Эйбар» стал открытием Примеры.

• Франция: Юрий Алеманов провожает «Бастию» в Лигу 2.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Коллаж, 9

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №9!

  1. Спасибо за постер АНДЕРЛЕХТА. Может всё-таки напечатаете постер ТОТТЕНХЭМА. В составе этой команды выступает много отличных футболистов, да и результаты в премьер-лиге впечатляют.

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