Анонс еженедельника «Футбол» №8! В продаже с 27 февраля

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о том, что изменится в российском футболе с приходом Александра Дюкова.
• Интервью: Новоизбранный президент РФС Александр Дюков — о намерениях, идеях и реформах.
• 10 фактов: Дмитрий Темников собрал воедино главные события зимы.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» представляют клубы РПЛ через их тренерские штабы.
• Календарь: Расписание всех матчей заключительной части чемпионата России.
• Как это устроено: Лидия Дидык объясняет, как FIFA планирует трактовать правила игры рукой.
• Исследование: Юрий Алеманов подсчитал все травмы Алана Дзагоева и посочувствовал полузащитнику.
• Итоговая таблица трансферов РПЛ.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников подводит итоги регулярного сезона КХЛ.
• Постеры: Сердар Азмун («Зенит»), сборная России на Кубке Легенд.
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