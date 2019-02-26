Анонс еженедельника «Футбол» №8! В продаже с 27 февраля

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о том, что изменится в российском футболе с приходом Александра Дюкова.

• Интервью: Новоизбранный президент РФС Александр Дюков — о намерениях, идеях и реформах.

• 10 фактов: Дмитрий Темников собрал воедино главные события зимы.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» представляют клубы РПЛ через их тренерские штабы.

• Календарь: Расписание всех матчей заключительной части чемпионата России.

• Как это устроено: Лидия Дидык объясняет, как FIFA планирует трактовать правила игры рукой.

• Исследование: Юрий Алеманов подсчитал все травмы Алана Дзагоева и посочувствовал полузащитнику.

• Итоговая таблица трансферов РПЛ.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников подводит итоги регулярного сезона КХЛ.

• Постеры: Сердар Азмун («Зенит»), сборная России на Кубке Легенд.

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею