Анонс еженедельника «Футбол» №8!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №8 в продаже с 28 февраля
• Мнение: Илья Казаков — о стереотипах в российском футболе .
• Тема: Тактическое превью к весенней части чемпионата России.
• Исследование: Авторы еженедельника «Футбол» представляют соперников российских команд по 1/8 финала Лиги Европы.
• Герой: Евгений Морозов рассказывает, как сломалась карьера Гарета Бейла и выясняет, можно ли ее починить.
• Интервью: Бывший защитник лондонского «Арсенала» Себастьян Скиллачи рассказал, как можно остановить Лионеля Месси.
• Архив: Андрей Вдовин объясняет, как вратарь Алексей Хомич стал вратарем.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: «Локомотив» (Россия), «Шахтер» (Украина), сборная России по хоккею — чемпион Олимпийских игр-2018.
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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №8
• Тема: Дмитрий Темников рассказывает, как сборная России по хоккею завоевала «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Итоговая таблица трансферного окна РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников оценивает шансы клубов из ФНЛ в Кубке России.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как фанатское недовольство влияет на Бундеслигу.
• Англия: Антон Муша подвел итоги Кубка английской лиги-2017/18.
• Испания: Никита Котов следит за Рубеном Семеду.
• Италия: Илья Егоров — о том, как «Наполи» выгнал Эмануэле Джаккерини.
• Франция: Юрий Алеманов радуется возвращению «Монпелье в еврокубки.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует главные ошибки сборной России по итогам группового этапа на ОИ-2018.
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