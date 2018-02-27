Анонс еженедельника «Футбол» №8!

• Постеры: «Локомотив» (Россия), «Шахтер» (Украина), сборная России по хоккею — чемпион Олимпийских игр-2018.

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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №8

• Тема: Дмитрий Темников рассказывает, как сборная России по хоккею завоевала «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Итоговая таблица трансферного окна РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников оценивает шансы клубов из ФНЛ в Кубке России.

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как фанатское недовольство влияет на Бундеслигу.

• Англия: Антон Муша подвел итоги Кубка английской лиги-2017/18.

• Испания: Никита Котов следит за Рубеном Семеду.

• Италия: Илья Егоров — о том, как «Наполи» выгнал Эмануэле Джаккерини.

• Франция: Юрий Алеманов радуется возвращению «Монпелье в еврокубки.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует главные ошибки сборной России по итогам группового этапа на ОИ-2018.

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