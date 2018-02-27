Анонс еженедельника «Футбол» №8!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №8 в продаже с 28 февраля

• Мнение: Илья Казаков — о стереотипах в российском футболе .

• Тема: Тактическое превью к весенней части чемпионата России.

• Исследование: Авторы еженедельника «Футбол» представляют соперников российских команд по 1/8 финала Лиги Европы.

• Герой: Евгений Морозов рассказывает, как сломалась карьера Гарета Бейла и выясняет, можно ли ее починить.

• Интервью: Бывший защитник лондонского «Арсенала» Себастьян Скиллачи рассказал, как можно остановить Лионеля Месси.

• Архив: Андрей Вдовин объясняет, как вратарь Алексей Хомич стал вратарем.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: «Локомотив» (Россия), «Шахтер» (Украина), сборная России по хоккею — чемпион Олимпийских игр-2018.

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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №8

• Тема: Дмитрий Темников рассказывает, как сборная России по хоккею завоевала «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Итоговая таблица трансферного окна РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников оценивает шансы клубов из ФНЛ в Кубке России.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает, как фанатское недовольство влияет на Бундеслигу.

• Англия: Антон Муша подвел итоги Кубка английской лиги-2017/18.

• ИспанияНикита Котов следит за Рубеном Семеду. 

• ИталияИлья Егоров — о том, как «Наполи» выгнал Эмануэле Джаккерини.

• ФранцияЮрий Алеманов радуется возвращению «Монпелье в еврокубки.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует главные ошибки сборной России по итогам группового этапа на ОИ-2018.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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