Анонс еженедельника «Футбол» №8!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №8 в продаже с 1 марта.

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о главной интриге РФПЛ — шансах «Спартака» на чемпионский титул.

• Интерью: Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов вспоминает совместную работу с Виталием Мутко, раскрывает детали трансфера Владимира Быстрова в «Спартак» и объясняет, почему Андрей Аршавин и патриотизм — несовместимые понятия.

• Мнение: Илья Казаков высказывает свое восхищение Златаном Ибрагимовичем и Дмитрием Лоськовым.

• Знак Вопроса: В честь 8 марта предлагаем угадать футболистов по их возлюбленным.

• Суперпостер: Календарь РФПЛ и главные цифры зимнего трансферного окна.

• Тема: Григорий Ефимов отобрал всех атакующих полузащитников для сборной России на ЧМ-2018.

• История: Илья Егоров рассказывает о Колине Казиме-Ричардсе, сменившим 12 клубов и перессорившемся с половиной Европы.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает, с кем Алекс Фергюсон выигрывал первые трофеи в «Манчестер Юнайтед».

• Постеры: Дмитрий Полоз («Ростов», Россия), «Монако», Франция, «Манчестер Юнайтед» — обладатель Кубка лиги-2017.

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Антон Муша называет причины, по которым «Ростов» может пройти «Манчестер Юнайтед». • Рейтинг: Пять самых значимых зимних трансферов клубов РФПЛ. • Итоговая трансферная таблица чемпионата России. • Итоговая трансферная таблица ФНЛ. • Германия: Лидия Дидык — о младших братьях мировых звезд, которые выступают в Бундеслиге. • Италия: Илья Егоров рассказывает, как «Рома» добивалась строительства нового стадиона. • Испания: Никита Котов представляет соперника «Краснодара» по Лиге Европы — «Сельту». • Франция: Юрий Алеманов предвкушает приход Марсело Бьелсы в «Лилль». • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.