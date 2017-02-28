Анонс еженедельника «Футбол» №8!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №8 в продаже с 1 марта.

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о главной интриге РФПЛ — шансах «Спартака» на чемпионский титул.

• Интерью: Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов вспоминает совместную работу с Виталием Мутко, раскрывает детали трансфера Владимира Быстрова в «Спартак» и объясняет, почему Андрей Аршавин и патриотизм — несовместимые понятия.

• МнениеИлья Казаков высказывает свое восхищение Златаном Ибрагимовичем и Дмитрием Лоськовым.

• Знак Вопроса: В честь 8 марта предлагаем угадать футболистов по их возлюбленным.

• Суперпостер: Календарь РФПЛ и главные цифры зимнего трансферного окна.

• ТемаГригорий Ефимов отобрал всех атакующих полузащитников для сборной России на ЧМ-2018.

• ИсторияИлья Егоров рассказывает о Колине Казиме-Ричардсе, сменившим 12 клубов и перессорившемся с половиной Европы.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает, с кем Алекс Фергюсон выигрывал первые трофеи в «Манчестер Юнайтед».

• Постеры: Дмитрий Полоз («Ростов», Россия), «Монако», Франция, «Манчестер Юнайтед» — обладатель Кубка лиги-2017.

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Антон Муша называет причины, по которым «Ростов» может пройти «Манчестер Юнайтед».

• Рейтинг: Пять самых значимых зимних трансферов клубов РФПЛ.

• Итоговая трансферная таблица чемпионата России.

• Итоговая трансферная таблица ФНЛ.

Германия: Лидия Дидык — о младших братьях мировых звезд, которые выступают в Бундеслиге.

• Италия: Илья Егоров рассказывает, как «Рома» добивалась строительства нового стадиона.

• Испания: Никита Котов представляет соперника «Краснодара» по Лиге Европы — «Сельту».

• Франция: Юрий Алеманов предвкушает приход Марсело Бьелсы в «Лилль».

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

 

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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