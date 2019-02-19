Анонс еженедельника «Футбол» №7! В продаже с 20 февраля

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает об успешности карьеры Леонида Слуцкого в Европе.

• 10 фактов: Лидия Дидык представляет десятку восходящих звезд мирового футбола.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают о стадионах, которые примут матчи Евро-2020.

• Герой: Дмитрий Темников объясняет, как Мауро Икарди рушит свою карьеру при помощи жены.

• Как это устроено: Никита Котов изучает сенсационного лидера чемпионата Турции, «Истанбул», в который перешел Федор Кудряшов.

• Исследование: Юрий Алеманов разбирается, как Марсело Бьелса пытается вывести «Лидс» в АПЛ.

• Интервью: Экс-игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, чему его научила Англия, о своем знаменитом жесте и объяснил свое решение завершить карьеру.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников собрал тройку молодых открытий из России в текущем сезоне КХЛ.

• Постеры: Николо Дзаньоло («Рома», Италия), Френки де Йонг («Аякс», Голландия).

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею