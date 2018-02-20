Анонс еженедельника «Футбол» №7!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №7 в продаже с 21 февраля.

• Мнение: Илья Казаков — о дальнейших планах Сергея Галицкого после продажи акций «Магнита».

• Интервью: Экс-главный тренер СКА и сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказывает, чем нынешняя сборная России похожа на команду, побеждавшую на ОИ-1992, как он собирает деньги для швейцарского «Фрибура» и когда ждать его возвращения в КХЛ.

• Исследование: Григорий Ефимов рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет об атакующих центральных защитниках.

• Герой: Илья Егоров выделяет главные этапы карьеры Гарри Кейна.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают, как в топ-лигах Европы относятся к видеосудейству.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Кристиан Пулишич («Боруссия» Д, Германия), Алисон Бекер («Рома», Италия), сборная Сербии. Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1