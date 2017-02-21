Анонс еженедельника «Футбол» №7!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №7 в продаже с 22 февраля.

• Мнение: Алексей Андронов — о закате «Барселоны» Луиса Энрике и восходе «ПСЖ» Унаи Эмери.

• Тема: Григорий Ефимов отобрал всех центральных полузащитников для сборной России на ЧМ-2018.

• Интерью: Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дебютирует в РФПЛ после работы в женском футболе и в командах ФНЛ.

• Репортаж: Никита Котов и Илья Егоров посетили ежегодный турнир ветеранов Кубок Легенд.

• Знак Вопроса: Вспоминаем и отгадываем самые яркие цитаты Роберто Баджо, которому на днях исполнилось 50 лет.

• Путеводитель: Никита Котов проводит экскурсию по Лазурному берегу Франции.

• Спецпроект: Руководитель департамента инновационной политики, науки и образования РФС Андрей Власов — о совместной программе РФС и DFB по развитию молодых талантов.

• Мнение: Илья Казаков — о востребованности российских тренеров за границей.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает последнее чемпионство «Монако».

• Постеры: Кевин Гамейро («Атлетико» Мадрид, Испания), Анхель Ди Мария («ПСЖ», Франция).

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин — о том, как Катар пытается перенести сроки проведения ЧМ-2022. • Рейтинг: Пять самых экзотичных легионеров в истории московского «Спартака». • Трансферная таблица чемпионата России. • Англия: Антон Муша предсказывает, что ждет Хуана Мату в «МЮ». • Германия: Лидия Дидык рассказывает о лучшем ассистенте Бундеслиги. • Италия: Илья Егоров нашел спасителя для «Пескары». • Испания: Никита Котов — о том, почему Луис Энрике обречен. • Франция: Юрий Алеманов констатирует возвращение привычного Марио Балотелли. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.