Анонс еженедельника «Футбол» №7!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №7 в продаже с 22 февраля.
• Мнение: Алексей Андронов — о закате «Барселоны» Луиса Энрике и восходе «ПСЖ» Унаи Эмери.
• Тема: Григорий Ефимов отобрал всех центральных полузащитников для сборной России на ЧМ-2018.
• Интерью: Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дебютирует в РФПЛ после работы в женском футболе и в командах ФНЛ.
• Репортаж: Никита Котов и Илья Егоров посетили ежегодный турнир ветеранов Кубок Легенд.
• Знак Вопроса: Вспоминаем и отгадываем самые яркие цитаты Роберто Баджо, которому на днях исполнилось 50 лет.
• Путеводитель: Никита Котов проводит экскурсию по Лазурному берегу Франции.
• Спецпроект: Руководитель департамента инновационной политики, науки и образования РФС Андрей Власов — о совместной программе РФС и DFB по развитию молодых талантов.
• Мнение: Илья Казаков — о востребованности российских тренеров за границей.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает последнее чемпионство «Монако».
• Постеры: Кевин Гамейро («Атлетико» Мадрид, Испания), Анхель Ди Мария («ПСЖ», Франция).
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин — о том, как Катар пытается перенести сроки проведения ЧМ-2022.
• Рейтинг: Пять самых экзотичных легионеров в истории московского «Спартака».
• Трансферная таблица чемпионата России.
• Англия: Антон Муша предсказывает, что ждет Хуана Мату в «МЮ».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает о лучшем ассистенте Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров нашел спасителя для «Пескары».
• Испания: Никита Котов — о том, почему Луис Энрике обречен.
• Франция: Юрий Алеманов констатирует возвращение привычного Марио Балотелли.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
7 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №7!”
Судя по анонсу номера 7, вижу, чего-то не хватает. Ах да, конечно же, суперпостера) Кто бы сомневался. Вместо того, чтобы попробовать убрать темную мрачную полосу с суперпостера, вы убрали сам суперпостер. Мудрое решение, ничего не скажешь!!! Что это, отсутствие нужных фоток, нехватка достойных кандидатов или это вопрос принципа??? Типа, побаловали людишек и хватит. Ну ну, посмотрим, что будет дальше.
Суперпостер выходит раз в месяц. Были исключения из этого правила.
Как говорится нет суперпостеров нет проблем))) ДЕНИС, ну убрали вы эти суперпостеры, так почему же тогда вы дали только 2 простых где еще как минимум 2 обычных???? И да согласен что Руководитель департамента инновационной политики, науки и образования РФС Андрей Власов — о совместной программе РФС и DFB по развитию молодых талантов.» читать совсем неинтересно!!!
Я, как и многие другие читатели, покупаю ФУТБОЛ только при наличии в нём постера футбольного клуба или сборной. За два месяца был опубликован только постер МИЛАНА. На прошлой неделе прошли первые матчи плей-офф еврокубков. Казалось, что хотя бы один постер наконец-то появится на страницах ФУТБОЛА, будет хоть какая-то информация о матчах российских команд, будут напечатаны хоть какие-то фото с этих игр. Увы,редакция считает, что нам будет гораздо интереснее «Путеводитель: Никита Котов проводит экскурсию по Лазурному берегу Франции.» или «Спецпроект: Руководитель департамента инновационной политики, науки и образования РФС Андрей Власов — о совместной программе РФС и DFB по развитию молодых талантов.» Вы, что действительно думаете, что это кому-то интереснее, чем информация о ФУТБОЛЕ, что кто-то будет из-за этой ерунды покупать еженедельник? Вы глубоко ошибаетесь. Многие уже давно поняли, что Вам наплевать на мнение читателей и на причину, по которой ещё покупают ФУТБОЛ.
В номере 6 был разбор игры Зенита. Как команда играет при Луческу. Матч с Андерлехтом все опасения подтвердил. Статистика игр Лиги Европы есть в номере. Постеров российских клубов-2017 пока нет. Кроме постера Милана была сборная ФИФА. Постеры команд, которые играли в ЛЧ на прошлой неделе, мы давали недавно. В спецвыпуске к Кубку Конфедераций были все участники турнира, кроме чемпиона Африки. Есть постеры клубов — ставим. Нет — не ставим.
Да плей-офф началось, а фото клубов нет. Хотелось бы увидеть постер МОНАКО . Ждем фото. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Любую информацию можно добыть в интернете. Покупаю еженедельник только ради постеров футбольных клубов и сборных. В этом году был только милан. Нет европейских так печатайте наши клубы.