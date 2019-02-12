Анонс еженедельника «Футбол» №6! В продаже с 13 февраля

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, что может измениться в российском футболе при Александре Дюкове.
• Интервью: Один из лучших легионеров КХЛ этого сезона Эрик О’Делл рассказал о ХК «Сочи», Канаде и лучшем сезоне в карьере.
• Таблица трансферов РПЛ.
• 10 фактов: Дмитрий Темников собрал 10 самых громких историй вокруг Диего Марадоны.
• Исследование: Лидия Дидык — о том, как югославские конфликты мешают развитию футбола.
• Тема: Юрий Алеманов объясняет, за счет чего Леонарду Жардим спасет «Монако» от вылета в Лигу 2.
• Герой: Антон Муша восхищается карьерой Питера Крауча.
• Звезда: Андрей Синельщиков рецензирует биографию Зинедина Зидана.
• Книга: Фрагмент 3-й главы из книги «Зинедин Зидан. Биография». Как легендарный игрок учился в школе
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Постеры: Сеск Фабрегас («Монако»), Эмилиано Сала («Нант»).
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