Анонс еженедельника «Футбол» №6! В продаже с 13 февраля

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, что может измениться в российском футболе при Александре Дюкове.

• Интервью: Один из лучших легионеров КХЛ этого сезона Эрик О’Делл рассказал о ХК «Сочи», Канаде и лучшем сезоне в карьере.

• Таблица трансферов РПЛ.

• 10 фактов: Дмитрий Темников собрал 10 самых громких историй вокруг Диего Марадоны. 

Исследование: Лидия Дидык — о том, как югославские конфликты мешают развитию футбола.

Тема: Юрий Алеманов объясняет, за счет чего Леонарду Жардим спасет «Монако» от вылета в Лигу 2.

• Герой: Антон Муша восхищается карьерой Питера Крауча.

Звезда: Андрей Синельщиков рецензирует биографию Зинедина Зидана.

 Книга: Фрагмент 3-й главы из книги «Зинедин Зидан. Биография». Как легендарный игрок учился в школе

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

Постеры: Сеск Фабрегас («Монако»), Эмилиано Сала («Нант»).

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