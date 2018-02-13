Анонс еженедельника «Футбол» №6!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №6 в продаже с 14 февраля

• Мнение: Илья Казаков рассказывает о том, зачем Юрий Красножан возглавил «Химки».

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» объясняют, чем будут удивлять российские клубы в 1/16 финала ЛЕ.

• Интервью: Чемпион Португалии в составе «Бенфики» Рикарду Роша — о том, как играл с Андреем Карякой и Романом Павлюченко, как едва не оказался в русской команде и за что он ударил Адама Лаллану.

• Герой: Лидия Дидык пророчит Касперу Шмейхелю роль лидера сборной и карьеру, способную затмить отцовскую.

• Исследование: Григорий Ефимов рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет о гибридных центральных полузащитниках.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Архив: Андрей Вдовин проверяет «Теорему Валерия Лобановского о сухом листе».

• Постеры: Генрих Мхитарян («Арсенал», Англия), Леон Бэйли («Байер 04», Германия), сборная Швейцарии.

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