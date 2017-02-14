Анонс еженедельника «Футбол» №6!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №6 в продаже с 15 февраля.

• Мнение: Андрей Вдовин рассказывает, как «Манчестер Юнайтед» умудрился продать футболок больше всех в мире.

• Тема: Чем Мирча Луческу будет удивлять «Андерлехт».

• Интерью: Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, что ждет команду-аутсайдера РФПЛ.

• Суперпостер: Легендарный Фрэнк Лэмпард завершил карьеру.

• Знак Вопроса: Угадайте спартаковцев, становившихся капитанами в других клубах.

• Мнение: Илья Казаков — об откровении Фабио Капелло.

• Интерью: Нападающий финского «Мариехамна» Алексей Канагсколкка рассказал, как был на просмотрах в «Спартаке» и «МЮ», строго ли наказывают в Финляндии за нарушение режима и готов ли он вернуться в Россию прямо сейчас.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает киевское «Динамо» Валерия Лобановского, которое выиграло Кубок Кубков в 1986 году.

• Постеры: Генки Харагути («Хоффенхайм»), Димитри Пайет («Марсель»), Кирилл Капризов (сборная Россия).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин — о том, что надо знать о соперниках российских клубов в Лиге Европы. • Рейтинг: Главные события кубков Англии, Франции, Италии, Германии и Испании. • Трансферная таблица чемпионата России. • Англия: Антон Муша разбирается, куда пропало волшебство «Лестера». • Германия: Лидия Дидык рассказывает о японцах в Бундеслиге. • Италия: Илья Егоров радуется большому числу голов Эдина Джеко. • Испания: Никита Котов — о том, чем Роман Зозуля взбудоражил всю Европу. • Франция: Юрий Алеманов прогоняет Александра Лаказетта из «Лиона». • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.