Анонс еженедельника «Футбол» №6!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №6 в продаже с 15 февраля.
• Мнение: Андрей Вдовин рассказывает, как «Манчестер Юнайтед» умудрился продать футболок больше всех в мире.
• Тема: Чем Мирча Луческу будет удивлять «Андерлехт».
• Интерью: Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, что ждет команду-аутсайдера РФПЛ.
• Суперпостер: Легендарный Фрэнк Лэмпард завершил карьеру.
• Знак Вопроса: Угадайте спартаковцев, становившихся капитанами в других клубах.
• Мнение: Илья Казаков — об откровении Фабио Капелло.
• Интерью: Нападающий финского «Мариехамна» Алексей Канагсколкка рассказал, как был на просмотрах в «Спартаке» и «МЮ», строго ли наказывают в Финляндии за нарушение режима и готов ли он вернуться в Россию прямо сейчас.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает киевское «Динамо» Валерия Лобановского, которое выиграло Кубок Кубков в 1986 году.
• Постеры: Генки Харагути («Хоффенхайм»), Димитри Пайет («Марсель»), Кирилл Капризов (сборная Россия).
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин — о том, что надо знать о соперниках российских клубов в Лиге Европы.
• Рейтинг: Главные события кубков Англии, Франции, Италии, Германии и Испании.
• Трансферная таблица чемпионата России.
• Англия: Антон Муша разбирается, куда пропало волшебство «Лестера».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает о японцах в Бундеслиге.
• Италия: Илья Егоров радуется большому числу голов Эдина Джеко.
• Испания: Никита Котов — о том, чем Роман Зозуля взбудоражил всю Европу.
• Франция: Юрий Алеманов прогоняет Александра Лаказетта из «Лиона».
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
One thought on “Анонс еженедельника «Футбол» №6!”
Где постеры футбольных клубов? В конце концов на улице 21 век, а у Вас нет новых фотографий клубов. Не за горами вторая половина российской премьер лиги, фото наших клубов напечатайте, или их тоже нет?