Анонс еженедельника «Футбол» №52! В продаже с 26 декабря

Мнение: Денис Вдовин — о спортивных успехах российских команд в уходящем году

• Интервью: Голосование журналистов за лучшего футболиста-2018

• Интервью: Лучший игрок 2018 года Артем Дзюба — о собственной лучшей пятерке игроков, об игре в «Зените-2» и об успешном домашнем чемпионате мира



• Интервью: Сергей Прядкин подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее



• 10 фактов: Юрий Алеманов называет футболистов больше всего прибавивших в цене за 2018 год

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников вспоминает главные победы российского хоккея в 2018-м году



• Постеры: Артем Дзюба — лучший игрок 2018 года, «Реал» — победитель Клубного чемпионата мира.



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею