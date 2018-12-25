Анонс еженедельника «Футбол» №52! В продаже с 26 декабря

Мнение: Денис Вдовин — о спортивных успехах российских команд в уходящем году
• Интервью: Голосование журналистов за лучшего футболиста-2018
• Интервью: Лучший игрок 2018 года Артем Дзюба — о собственной лучшей пятерке игроков, об игре в «Зените-2» и об успешном домашнем чемпионате мира
• Интервью: Сергей Прядкин подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее
• 10 фактов: Юрий Алеманов называет футболистов больше всего прибавивших в цене за 2018 год
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников вспоминает главные победы российского хоккея в 2018-м году
• Постеры: Артем Дзюба — лучший игрок 2018 года, «Реал» — победитель Клубного чемпионата мира.
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