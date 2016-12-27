Анонс еженедельника «Футбол» №52!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №52 В продаже с 28 декабря.

• Мнение: Денис Вдовин — о лучшем игроке года в России.

• Мнение: Илья Казаков вспоминает главные события 2016 года.

• Опрос: Как голосовали за лучшего игрока года 308 журналистов со всей страны.

• Суперпостер: Лучший игрок 2016 года по версии еженедельника «Футбол» — Федор Смолов.

• Интерью: Андрей и Денис Вдовины побеседовали  с Федором Смоловым, который еще вчера был главным героем мемов, а теперь лучший игрок российского футбола.

• Репортаж. Лучшее: 9 главных текстов еженедельника «Футбол» за 2016 год.

• Постеры: Андреа Белотти («Торино»), Сборная Португалии.

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Анонс приложения «90 минут» №52 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 декабря.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Роман Абрамов прогнозирует возможные футбольные события в 2017 году .

• Рейтинг: Пять футболистов, проявивших себя в уходящем году.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Англия: Антон Муша желает английским клубам стать конкурентноспособными в Европе.

Германия: Алексей Черняк объясняет, почему в Бундеслиге нужно запретить игру в 3 защитника.

• Испания: Никита Котов верит, что ветераны Ла Лиги еще «попылят».

• Италия: Илья Егоров хочет, чтобы миланские клубы вновь были сильными в этом сезоне.

• Франция: Роман Абрамов предвкушает появление во Франции нового чемпиона.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи новогодних праздников.

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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