Анонс еженедельника «Футбол» №51! В продаже с 19 декабря

• Мнение: Андрей Вдовин — о лучшем игроке 2018-го года.

• Интервью: Бенедикт Хеведес — о родном доме, игре за «Ювентус» и московском метрополитене.



• 10 фактов: Дмитрий Темников называет десять российских легионеров в Европе.



• Тема: Итоги выступлений российских клубов в еврокубках: ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».

• Репортаж: Лидия Дидык раскрывает подробности противостояние «Боруссии» Д и «Шальке».



• Offside: Никита Котов знакомит с непризнанным гением Яном Мельбю.



• Статистика и цифры РПЛ и еврокубков.



• Статистика и цифры европейских чемпионатов.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников восхищается рекордом посещаемости на матче Россия — Финляндия.



• Постеры: Лука Модрич — обладатель Золотого мяча-2018, «Манчестер Юнайтед» (Англия).



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