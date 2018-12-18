Анонс еженедельника «Футбол» №51! В продаже с 19 декабря

• Мнение: Андрей Вдовин — о лучшем игроке 2018-го года.
• Интервью: Бенедикт Хеведес — о родном доме, игре за «Ювентус» и московском метрополитене.
• 10 фактов: Дмитрий Темников называет десять российских легионеров в Европе.
• Тема: Итоги выступлений российских клубов в еврокубках: ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».
• Репортаж: Лидия Дидык раскрывает подробности противостояние «Боруссии» Д и «Шальке».
• Offside: Никита Котов знакомит с непризнанным гением Яном Мельбю.
• Статистика и цифры РПЛ и еврокубков.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников восхищается рекордом посещаемости на матче Россия — Финляндия.
• Постеры: Лука Модрич — обладатель Золотого мяча-2018, «Манчестер Юнайтед» (Англия).
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