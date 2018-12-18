Анонс еженедельника «Футбол» №51! В продаже с 19 декабря

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о лучшем игроке 2018-го года.

• Интервью: Бенедикт Хеведес — о родном доме, игре за «Ювентус» и московском метрополитене.

• 10 фактов: Дмитрий Темников называет десять российских легионеров в Европе.

• Тема: Итоги выступлений российских клубов в еврокубках: ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».

• Репортаж: Лидия Дидык раскрывает подробности противостояние «Боруссии» Д и «Шальке».

• Offside: Никита Котов знакомит с непризнанным гением Яном Мельбю.

• Статистика и цифры РПЛ и еврокубков.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников восхищается рекордом посещаемости на матче Россия — Финляндия.

• Постеры: Лука Модрич — обладатель Золотого мяча-2018, «Манчестер Юнайтед» (Англия).

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