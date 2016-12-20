Анонс еженедельника «Футбол» №51!

Автор: Еженедельник «Футбол» 9 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №51 В продаже с 21 декабря.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о режиме экономии российских клубов.

• Мнение: Алексей Андронов предвкушает перевоплощение ЦСКА с новым тренером.

• Тема: Роман Абрамов вспоминает тех, кто мотивировал нас весь 2016 год.

• Суперпостер: Обладатель четвертого «Золотого мяча» — Криштиану Роналду.

• Интерью: Максим Михалко побеседовал с Сосланом Джанаевым, который еще вчера был одним из главных изгоев российского футбола, а сегодня — лидер «Ростова» и один из сильнейших вратарей страны.

• Краткое содержание: Алексей Смертин выпустил мемуары «Ошибки резидента».

• Вспомнить всех:  Юрий Алеманов вспоминает последнее чемпионство «Лацио» в сезоне 1999/2000.

• Постеры: Диего Коста («Челси»), «Наполи» Италия, «Реал» Мадрид Испания.

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Анонс приложения «90 минут» №51 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 декабря.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин наблюдает за возвращением российских клубов на бразильский рынок.

• Рейтинг: Пять футболистов, ради которых стоило посмотреть Клубный Чемпионат мира.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Главные цифры ФНЛ.

• Итоги жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Англия: Антон Муша мотивирует Гарета Бэрри на новый рекорд.

Германия: Алексей Черняк объясняет причины кризиса «Вольфсбурга».

• Испания: Никита Котов — о том, как Диего Лопес в 35 лет набрал лучшую форму в карьере.

• Италия: Илья Егоров находит замену Аркадиушу Милику в «Наполи».

• Франция: Роман Абрамов подсчитывает доходы футболистов и тренеров Лиги 1.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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9 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №51!

  3. Большое спасибо за постер НАПОЛИ. Денис Вдовин, у меня к Вам вопрос. Недавно Вы писали, что на 32-ой странице может быть размещена только реклама, но никак не постер. В этом номере на 32-й странице размещён постер РЕАЛА, а реклама на 19-й странице. Неужели это настолько сложно: поместить постер на 19-странице, а рекламу, как ВЫ писали раньше, на 32-ой странице? Ну, я понимаю, что в рубрике ВСПОМНИТЬ ВСЕХ фотокорректору надо несколько дней, чтобы испортить отличное фото, ну а здесь в чём проблема? Или это Вы делаете специально? Хотя бы один раз ВЫ пошли бы навстречу пожеланиям читателей. Неужели это так сложно?

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  4. И действительно, почему НАПОЛИ И РЕАЛ опять на одном листе? Ведь очевидно же, что коллекционерам так неудобно!!! Почему опять — КОСТА? Он что уже стал лучшим спайпером АПЛ? Нет. Его постер уже давался в форме ЧЕЛСИ. И есть полно классных парней чьи постеры еще не давались ни разу. Почему опять разрезали пополам великолепную фотку БУФФОНА? Вместо того, чтобы поставить эту фотку на постер, ее наглым и цынничным образом режут пополам!!! Класс, ничего не скажешь. Ведь мы просили же так больше не делать. Почему не прислушиваетесь, уважаемая редакция? Или вы считаете, мы требуем и просим что-то сверхестественное? Зря вы так. В то же время, хочу поблагодарить за НАПОЛИ и великолепнейший суперпостер КР!!!

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  5. Между прочим, НАПОЛИ тоже давался. И не так давно. Поэтому. я всегда предпочитал постеры отдельных игроков, а не команд. Идет слишком много повторов в последнее время. Думаю. смысл многим понятен.

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  6. Ужас,у нас походу нет в городе этого журнала.Обошел киоски и в них нету.Где вы покупаете этот журнал?

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    1. Странный Вы человек. Если в Вашем городе его нет, то тогда выписывайте. И что за город у Вас такой?

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  7. Только что сходил купил спецвыпуск-12. Глянул на ПЛАН СПЕЦВЫПУСКОВНА 2017 ГОД. Номер-5. Кубок Конфедераций-2017. Звезды. Календарь. Номер-6 Кубок Конфедераций-2017. Представление Сборных. Вопрос: а сейчас что такое было в спецвып-12??????????!!!!!!!!!! Не понял я юмора! А нафига тогда именно сейчас делать спецвыпуск посвященный КК? Вы бы уж тогда на следующий год все спецвыпуски посвятили этому турниру))) Что ж вам мешает? Читатель проглотит и никуда не денется. Разве не так, уважаемая редакция???!!! Было бы весьма прикольно: все 12 спецвыпусков 2017 посвящены КК. Прекращайте нас держать за дураков и лохов, извините. Не многовато ли спецвыпусков для одного турнира? И только из-за того, что он пройдет у нас в стране? А где вы были раньше? ЛУЧШЕ БЫ ВОЗОБНОВИЛИ ЛЮБИМЫЕ ВСЕМИ СПЕЦВЫПУСКИ ВЕЛИКИЕ КЛУБЫ!!!!! Никогда не поверю, что ВЕЛИКИЕ КЛУБЫ будут покупаться хуже чем однотипные спецвыпуски посвященные КК.

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