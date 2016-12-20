Анонс еженедельника «Футбол» №51!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №51 В продаже с 21 декабря.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о режиме экономии российских клубов.

• Мнение: Алексей Андронов предвкушает перевоплощение ЦСКА с новым тренером.

• Тема: Роман Абрамов вспоминает тех, кто мотивировал нас весь 2016 год.

• Суперпостер: Обладатель четвертого «Золотого мяча» — Криштиану Роналду.

• Интерью: Максим Михалко побеседовал с Сосланом Джанаевым, который еще вчера был одним из главных изгоев российского футбола, а сегодня — лидер «Ростова» и один из сильнейших вратарей страны.

• Краткое содержание: Алексей Смертин выпустил мемуары «Ошибки резидента».

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает последнее чемпионство «Лацио» в сезоне 1999/2000.

• Постеры: Диего Коста («Челси»), «Наполи» Италия, «Реал» Мадрид Испания.

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Анонс приложения «90 минут» №51 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 декабря.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин наблюдает за возвращением российских клубов на бразильский рынок. • Рейтинг: Пять футболистов, ради которых стоило посмотреть Клубный Чемпионат мира. • Статистика и цифры РФПЛ. • Главные цифры ФНЛ. • Итоги жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Англия: Антон Муша мотивирует Гарета Бэрри на новый рекорд. • Германия: Алексей Черняк объясняет причины кризиса «Вольфсбурга». • Испания: Никита Котов — о том, как Диего Лопес в 35 лет набрал лучшую форму в карьере. • Италия: Илья Егоров находит замену Аркадиушу Милику в «Наполи». • Франция: Роман Абрамов подсчитывает доходы футболистов и тренеров Лиги 1. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.