Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №51 В продаже с 21 декабря.
• Мнение: Илья Казаков рассуждает о режиме экономии российских клубов.
• Мнение: Алексей Андронов предвкушает перевоплощение ЦСКА с новым тренером.
• Тема: Роман Абрамов вспоминает тех, кто мотивировал нас весь 2016 год.
• Суперпостер: Обладатель четвертого «Золотого мяча» — Криштиану Роналду.
• Интерью: Максим Михалко побеседовал с Сосланом Джанаевым, который еще вчера был одним из главных изгоев российского футбола, а сегодня — лидер «Ростова» и один из сильнейших вратарей страны.
• Краткое содержание: Алексей Смертин выпустил мемуары «Ошибки резидента».
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает последнее чемпионство «Лацио» в сезоне 1999/2000.
• Постеры: Диего Коста («Челси»), «Наполи» Италия, «Реал» Мадрид Испания.
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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин наблюдает за возвращением российских клубов на бразильский рынок.
• Рейтинг: Пять футболистов, ради которых стоило посмотреть Клубный Чемпионат мира.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Главные цифры ФНЛ.
• Итоги жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Англия: Антон Муша мотивирует Гарета Бэрри на новый рекорд.
• Германия: Алексей Черняк объясняет причины кризиса «Вольфсбурга».
• Испания: Никита Котов — о том, как Диего Лопес в 35 лет набрал лучшую форму в карьере.
• Италия: Илья Егоров находит замену Аркадиушу Милику в «Наполи».
• Франция: Роман Абрамов подсчитывает доходы футболистов и тренеров Лиги 1.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.
9 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №51!”
За Наполи спасибо, Реал поднадоел.
Так Флорентину Пересу напишите, что хватит выигрывать. И игроков надо продать, а первого Роналду на выход. И Зидана выгнать!
Будет ли постер Ромы или Тоттенхэма?
Большое спасибо за постер НАПОЛИ. Денис Вдовин, у меня к Вам вопрос. Недавно Вы писали, что на 32-ой странице может быть размещена только реклама, но никак не постер. В этом номере на 32-й странице размещён постер РЕАЛА, а реклама на 19-й странице. Неужели это настолько сложно: поместить постер на 19-странице, а рекламу, как ВЫ писали раньше, на 32-ой странице? Ну, я понимаю, что в рубрике ВСПОМНИТЬ ВСЕХ фотокорректору надо несколько дней, чтобы испортить отличное фото, ну а здесь в чём проблема? Или это Вы делаете специально? Хотя бы один раз ВЫ пошли бы навстречу пожеланиям читателей. Неужели это так сложно?
И действительно, почему НАПОЛИ И РЕАЛ опять на одном листе? Ведь очевидно же, что коллекционерам так неудобно!!! Почему опять — КОСТА? Он что уже стал лучшим спайпером АПЛ? Нет. Его постер уже давался в форме ЧЕЛСИ. И есть полно классных парней чьи постеры еще не давались ни разу. Почему опять разрезали пополам великолепную фотку БУФФОНА? Вместо того, чтобы поставить эту фотку на постер, ее наглым и цынничным образом режут пополам!!! Класс, ничего не скажешь. Ведь мы просили же так больше не делать. Почему не прислушиваетесь, уважаемая редакция? Или вы считаете, мы требуем и просим что-то сверхестественное? Зря вы так. В то же время, хочу поблагодарить за НАПОЛИ и великолепнейший суперпостер КР!!!
Между прочим, НАПОЛИ тоже давался. И не так давно. Поэтому. я всегда предпочитал постеры отдельных игроков, а не команд. Идет слишком много повторов в последнее время. Думаю. смысл многим понятен.
Ужас,у нас походу нет в городе этого журнала.Обошел киоски и в них нету.Где вы покупаете этот журнал?
Странный Вы человек. Если в Вашем городе его нет, то тогда выписывайте. И что за город у Вас такой?
Только что сходил купил спецвыпуск-12. Глянул на ПЛАН СПЕЦВЫПУСКОВНА 2017 ГОД. Номер-5. Кубок Конфедераций-2017. Звезды. Календарь. Номер-6 Кубок Конфедераций-2017. Представление Сборных. Вопрос: а сейчас что такое было в спецвып-12??????????!!!!!!!!!! Не понял я юмора! А нафига тогда именно сейчас делать спецвыпуск посвященный КК? Вы бы уж тогда на следующий год все спецвыпуски посвятили этому турниру))) Что ж вам мешает? Читатель проглотит и никуда не денется. Разве не так, уважаемая редакция???!!! Было бы весьма прикольно: все 12 спецвыпусков 2017 посвящены КК. Прекращайте нас держать за дураков и лохов, извините. Не многовато ли спецвыпусков для одного турнира? И только из-за того, что он пройдет у нас в стране? А где вы были раньше? ЛУЧШЕ БЫ ВОЗОБНОВИЛИ ЛЮБИМЫЕ ВСЕМИ СПЕЦВЫПУСКИ ВЕЛИКИЕ КЛУБЫ!!!!! Никогда не поверю, что ВЕЛИКИЕ КЛУБЫ будут покупаться хуже чем однотипные спецвыпуски посвященные КК.