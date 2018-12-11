Анонс еженедельника «Футбол» №50! В продаже с 12 декабря

• Мнение: Андрей Вдовин — о правомерности продления срока нахождения в СИЗО для Александра Кокорина и Павла Мамаева.

• Интервью: Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков рассказал о том, как живет его клуб, как в Португалии воспринимают разоблачения Football Leaks и за каким российским игроком активно следят скауты ведущих европейских команд.

• 10 фактов: Юрий Алеманов называет 10 причин не любить Серхио Рамоса.

• Тема: Дмитрий Темников выясняет, для чего УЕФА нужен третий еврокубок и как он будет выглядеть.



• Исследование: Антон Муша анализирует, по силам ли Шотландии поспорить с Россией за путевку на Евро-2020.

• Как это устроено: Юрий Алеманов объясняет, что собой представляет современный «Лион».

• Offside: Никита Котов — о свободолюбивом Хуане Романе Рикельме.



• Статистика и цифры РПЛ и Кубка России.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников знакомит с новым клубом НХЛ из Сиэтла.



• Постеры: Лукас Торрейра («Арсенал», Англия), Джеймс Милнер («Ливерпуль», Англия), «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина) — обладатель Кубка Либертадорес-2018.



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