Анонс еженедельника «Футбол» №50!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №50 в продаже с 13 декабря.
• Мнение: Илья Казаков подводит итоги главного дерби РФПЛ.
• Интервью: Экс-нападающий ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал о ярославских медведях, о том, как работал переводчиком для иностранных футболистов и почему Пабло Освальдо отказался петь с ним в одной группе.
• Тема: Лидия Дидык объясняет, как донецкий «Шахтер» стал главной сенсацией Лиги чемпионов.
• Герой: Никита Котов рассказывает о нелегких испытаниях в карьере самого универсального футболиста «Ливерпуля» — Роберто Фирмино.
• Репортаж: Корреспондент еженедельника «Футбол» отправился на северо-запад Англии, чтобы узнать, кого больше любят местные болельщики — Жозе Моуринью или Юргена Клоппа.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Мнение: Андрей Вдовин — о голосовании на лучшего игрока года в РФПЛ по версии еженедельника «Футбол». Итоги будут подведены 26-го декабря.
• Хоккей: Юрий Алеманов посетил ретро-матч столичного «Спартака» и окунулся в атмосферу 1980-х годов.
• Постеры: «Ливерпуль» (Англия), «Бешикташ» (Турция).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Илья Егоров — о том, как «Спартак» и ЦСКА проводили футбольный 2017-й год.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объявляет главные разочарования первой части сезона.
• Статистика Лиги чемпионов.
• Англия: Антон Муша размышляет, выиграл ли «Челси» от трансфера Тьемуэ Бакайоко.
• Германия: Лидия Дидык знакомит с перестановками в тренерском штабе «Кельна».
• Испания: Никита Котов выясняет, почему лучший игрок «Севильи» покидает команду.
• Италия: Илья Егоров объясняет, как Маурицио Сарри загнал «Наполи» в тупик.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, из-за чего не может преобразиться «Монако».
• Статистика Лиги Европы.
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.
11 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №50!”
Вот это выпуск!!!спасибо редакции за отличную работу! Думал, будет разбор матча Ливерпуль-Спартак))
Изумляет предвидение редакции.АТЛЕТИК и НИЦЦА-как в воду глядели.
Согласен, теперь никто не скажет что за дно этот АТЛЕТИК и зачем его вообще поставили))
Ну и дно этот Атлетик,и зачем его поставили))))Шучу,очень самобытная команда.Ждем локо,а в новом году Матича,а может и МЮ с трофеями)
Очень достойная команда, без мешков с деньгами)
Очень самобытная команда,все игроки-баски,если есть легионеры,то французы-гасконцы.
Спасибо за постеры ЛИВЕРПУЛЯ и БЕШИКТАША. Осталось ещё напечатать ШАХТЁР и БАЗЕЛЬ и будет полный комплект 16-ти лучших команд ЛЧ этого сезона. Ну и конечно ждём постеры ЛОКОМОТИВ, НАПОЛИ, СЕЛТИК, ЦВЕРНА ЗВЕЗДА, ВАЛЕНСИЯ, АРСЕНАЛ…
ЛИВЕРПУЛЬский номер смотрю,такой вышел:обложка,постер,суперпостер, репортаж!За БЕШИКТАШ особая благодарность!Тем не менее удивляет другое-неужели,»THE BEST»так отодвинуло»ЗОЛОТОЙ МЯЧ»,что ему уделяется чуть-чуть места в дайджесте,и маленькое фото обладателя в углу приложения?Раз фото имеется,
соответственно можно же дать постер,репортаж какой-нибудь! Надеюсь я ошибаюсь,и может в ближайших номерах что-то появится,но ситуация вокруг этой церемонии совсем нездоровая!
Согласен с ГЕОРГИЕМ, жду постеры ШАХТЕРА, ЛОКО, ВАЛЕНСИИ, АРСЕНАЛА (в ближайших номерах), ну а СЕЛТИКА с ЦРВЕНОЙ ЗВЕЗДОЙ и МОСКОВСКИМ СПАРТАКОМ в следующем году)))
Ливерпуль и Бешикташ- здорово. Куплю сразу 2 номера!Шахтёр и Базель — согласен. Из лиги Европы хотелось бы Марсель и Спортинг(Милан может ещё и сотворит что-нибудь). В этом году лихо играют Валенсия, Интер и Шальке. За полгода собрал команд больше чем за три последних года. СПАСИБО!!!Мечта, может всей моей жизни, собрать все клубы РФПЛ (как отдельный спецвыпуск)
Почти СПЕЦ про ЛИВЕР))) А мы жаловались, что ВЕЛИКИХ больше не будет))) Спасибо редакции за интересное решение!!! Я всегда говорил, что иногда, можно делать нечто подобное. Главное, ЗАХОТЕТЬ. Но боюсь, что это разовая акция. Номер пока не купил, но, думаю, понравится.