Анонс еженедельника «Футбол» №5! В продаже с 6 февраля

• Мнение: Андрей Вдовин — о возвращении Еврокубков.
•Интервью: Илья Казаков побеседовал с Олегом Кононовым и расспросил о «Спартаке», Галицком и Глушакове.
• 10 фактов: Дмитрий Темников рассказывает о самых важных трансферах этой зимы
• Исследование: Лидия Дидык знакомит читателей с уникальным молодежным тренером «Шальке»
• Как это устроено: Юрий Алеманов чествует сборную Катара — обладателей Кубка Азии
• Тема: корреспонденты Еженедельника «Футбол» провели суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
• Герой: Юрий Алеманов встречает Альваро Морату в «Атлетико»
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует расклады турнирной таблицы КХЛ за несколько недель до начала плей-офф
• Постеры: Кшиштоф Пентек («Милан»), Гонсало Игуаин («Челси»), сборная Катара — обладатели Кубка Азии.
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