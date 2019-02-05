Анонс еженедельника «Футбол» №5! В продаже с 6 февраля

• Мнение: Андрей Вдовин — о возвращении Еврокубков.



•Интервью: Илья Казаков побеседовал с Олегом Кононовым и расспросил о «Спартаке», Галицком и Глушакове.



• Таблица трансферов РПЛ.

• 10 фактов: Дмитрий Темников рассказывает о самых важных трансферах этой зимы

• Исследование: Лидия Дидык знакомит читателей с уникальным молодежным тренером «Шальке»

• Как это устроено: Юрий Алеманов чествует сборную Катара — обладателей Кубка Азии



• Тема: корреспонденты Еженедельника «Футбол» провели суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.



• Герой: Юрий Алеманов встречает Альваро Морату в «Атлетико»

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует расклады турнирной таблицы КХЛ за несколько недель до начала плей-офф

• Постеры: Кшиштоф Пентек («Милан»), Гонсало Игуаин («Челси»), сборная Катара — обладатели Кубка Азии.



Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь:

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею