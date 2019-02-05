Анонс еженедельника «Футбол» №5! В продаже с 6 февраля

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о возвращении Еврокубков.

Интервью: Илья Казаков побеседовал с Олегом Кононовым и расспросил о «Спартаке», Галицком и Глушакове.

• Таблица трансферов РПЛ.

10 фактов: Дмитрий Темников рассказывает о самых важных трансферах этой зимы

Исследование: Лидия Дидык знакомит читателей с уникальным молодежным тренером «Шальке»

Как это устроено: Юрий Алеманов чествует сборную Катара — обладателей Кубка Азии

Тема: корреспонденты Еженедельника «Футбол» провели суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Герой: Юрий Алеманов встречает Альваро Морату в «Атлетико»

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

 Хоккей: Дмитрий Темников анализирует расклады турнирной таблицы КХЛ за несколько недель до начала плей-офф

• Постеры: Кшиштоф Пентек («Милан»), Гонсало Игуаин («Челси»), сборная Катара — обладатели Кубка Азии.

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