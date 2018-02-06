Анонс еженедельника «Футбол» №5!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №5 в продаже с 7 февраля

• Мнение: Илья Казаков проводит параллель между Олимпийскими играми и ЧМ-2018.

• Тема: Юрий Алеманов рассказывают, почему у лидеров ЦСКА не получается сделать карьеру в Европе.

• Интервью: Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев — о тренировках в питерской команде до середины 80-х, Павле Садырине и первых выездах «сине-бело-голубых» за рубеж.

• Герой: Антон Муша рассказывает, как Мохамед Салах покоряет Европу.

• Исследование: Еженедельник «Футбол» рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет о ложных фулбеках.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Джовани Ло Чельсо («ПСЖ», Франция), Миши Батшуайи («Боруссия Д», Германия), сборная Японии. Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: App Store Google Play

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №5

• Тема: Илья Егоров объясняет, почему классная трансферная кампания не поможет Арсену Венгеру. • Хоккей: Дмитрий Темников прогнозирует выступления сборных-лидеров на ОИ в Пхенчхане. • Таблица трансферов РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников описывает ситуацию в ФНЛ. • Таблица европейских трансферов. • Испания: Никита Котов рассказывает, как «Атлетик» подставил подножку «Сосьедаду». • Германия: Лидия Дидык мечтает о выступлениях «Айнтрахта» в еврокубках. • Италия: Илья Егоров восхищается прогрессом Милана Шкриньяра. • Франция: Юрий Алеманов — о том, как «Монако» приобрел главного вундеркинда Италии. • Кубок Легенд: репортаж с турнира, на котором сборная России побеждает в десятый раз подряд. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1