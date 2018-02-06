Анонс еженедельника «Футбол» №5!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №5 в продаже с 7 февраля
• Мнение: Илья Казаков проводит параллель между Олимпийскими играми и ЧМ-2018.
• Тема: Юрий Алеманов рассказывают, почему у лидеров ЦСКА не получается сделать карьеру в Европе.
• Интервью: Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев — о тренировках в питерской команде до середины 80-х, Павле Садырине и первых выездах «сине-бело-голубых» за рубеж.
• Герой: Антон Муша рассказывает, как Мохамед Салах покоряет Европу.
• Исследование: Еженедельник «Футбол» рассказывает о том, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время. В этот раз речь пойдет о ложных фулбеках.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Джовани Ло Чельсо («ПСЖ», Франция), Миши Батшуайи («Боруссия Д», Германия), сборная Японии.
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Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №5
• Тема: Илья Егоров объясняет, почему классная трансферная кампания не поможет Арсену Венгеру.
• Хоккей: Дмитрий Темников прогнозирует выступления сборных-лидеров на ОИ в Пхенчхане.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников описывает ситуацию в ФНЛ.
• Таблица европейских трансферов.
• Испания: Никита Котов рассказывает, как «Атлетик» подставил подножку «Сосьедаду».
• Германия: Лидия Дидык мечтает о выступлениях «Айнтрахта» в еврокубках.
• Италия: Илья Егоров восхищается прогрессом Милана Шкриньяра.
• Франция: Юрий Алеманов — о том, как «Монако» приобрел главного вундеркинда Италии.
• Кубок Легенд: репортаж с турнира, на котором сборная России побеждает в десятый раз подряд.
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