Анонс еженедельника «Футбол» №5!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №5 в продаже с 8 февраля.

• Мнение: Алексей Андронов — о том, чем американский футбол может помочь традиционному.

• Интерью: Владимир Габулов рассказал о приходе в тульский «Арсенал», многолетней работе с Вячеславом Чановым и вылете московского «Динамо» в ФНЛ.

• Тема: Кто будет действовать на флангах обороны в составе сборной России на ЧМ-2018.

• Суперпостер: Любимчик Стэмфорд Бридж, сербский новичок «Зенита» Бранислав Иванович возвращается в Россию.

• Мнение: Илья Казаков размышляет на тему кризисных менеджеров в российских клубах.

• Репортаж: Денис Вдовин посетил Мюнхен, где играет сильнейший клуб Германии.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает «Интер» с немецкими чемпионами мира Бреме, Клинсманном и Маттеусом.

• Постеры: Эссам Аль-Хадари (сборная Египта), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги кубка Африки.

• Рейтинг: Пять самых любопытных трансферов.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему «Ливерпуль» выбыл из борьбы за все турниры.

• Германия: Лидия Дидык — о непростой ситуации «Шальке».

• Испания: Никита Котов призывает испанский футбол перейти на систему видеоповторов.

• Италия: Илья Егоров намекает на скорое расставание «Ювентуса» с главным тренером.

• Франция: Владимир Шевелев — о том, как «Марсель» превращается в самую богатую команду лиги.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.