Анонс еженедельника «Футбол» №49! В продаже с 5 декабря

• Мнение: Андрей Вдовин — о календаре сборной России в 2019 году.



• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» вспоминают, чем сборной России насолили ее соперники по отбору к Евро-2020.

• 10 фактов: Антон Муша прощается с одним из лучших легионеров в истории «Рубина» и РПЛ — Гекденизом Караденизом.

• Исследование: Лидия Дидык собрала обвинения в адрес президента «Баварии» Ули Хенесса.



• Offside: Никита Котов — об ирландском наследии Робби Кина.

• Как это устроено: Антон Муша находит различия в игре «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов.

• Интервью: Главный эмиссар Романа Абрамовича в российском футболе Сергей Капков рассказал, когда должны назначить нового президента РФС, почему он не пошел работать в «Челси» и назвал причину успешного выступления сборной России на ЧМ-2018.

• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.



• Статистика и цифры европейских чемпионатов.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников анонсирует матчи «Зимней классики» в Санкт-Петербурге.



• Постеры: Никола Влашич (ЦСКА), Гекдениз Карадениз («Рубин»), Серж Гнабри («Бавария», Германия), Робби Кин (сборная Ирландии).



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею