Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №49 в продаже с 6 декабря.
• Мнение: Илья Казаков анализирует результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2018.
• Календарь: Все даты, группы и полное расписание финальной части чемпионата мира в России.
• Интервью: Легендарный советский вратарь Анзор Кавазашвили, сыгравший на двух ЧМ, вспоминает о лучшей в истории отечественной сборной, звездных партнерах и соперниках, а также о суровых нравах того времени.
• Герой: Антон Муша — о жизни фундаментального защитника сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Диего Година.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» подробно представляют соперников сборной России по группе ЧМ-2018 .
• Исследование: Авторы еженедельника «Футбол» подбирают лучшие варианты переезда в Европу для Федора Смолова.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: «Ницца» (Франция), Луис Адриано («Спартак» Москва).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
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• Тема: Андрей Вдовин проводит работу над ошибками за Леонида Слуцкого в «Халле».
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о событиях и героях матчей сборных ФНЛ и Серии В.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша размышляет, сможет ли Сэм Эллардайс спасти «Эвертон».
• Германия: Никита Воробьев выяснил, что происходит между Обамеянгом и «Боруссией» Д.
• Испания: Никита Котов ищет варианты испанским клубам догнать «Барселону».
• Италия: Илья Егоров — о том, почему выбор Даниэля Де Росси на роль капитана «Ромы» — ошибка.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, почему Марсело Бьелса оказался не нужен «Ницце».
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.
32 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №49!”
Интервью еще одного замечательного вратаря, отлично.Луис Адриано обьективно достоин.Ждем Локо или Фарфана,а также Матича)
Браво!Наконец-таки НИЦЦУ дали! Надеюсь со временем и БАЛОТЕЛЛИ будет!Т.к.ИБРА вернулся,надо это дело отметить сурерпостером,с репортажем и ещё одним суперфото!
СПАСИБО за интересное интервью, БЛАГОДАРЮ за абсолютно справедливый и долгожданный постер АДРИАНО, СПАСИБО за НИЦЦУ и ГОДИНА, жду ФАРФАНА который просто неудержим, ЛОКО, ну и конечно постеры СБОРНЫХ!!!!!
По возможности поставьте ВАЛЕНСИЮ, команда здорово смотрится в этом сезоне, ну и сама команда ЛЕГЕНДАРНАЯ, пусть и переживает не простые времена
Спасибо за долгожданного АДРИАНО!!! Спасибо за ГОДИНА в форме УРУГВАЯ, ведь до этого он был в форме АТЛЕТИКО. Спасибо за НИЦЦУ с БАЛОТЕЛЛИ в составе. Спасибо за отличную статью про КАВАЗАШВИЛИ. Спасибо за фотку и инфу про СМОЛОВА. В общем, спасибо за очередной отличный номер!!!!! Вновь порадовали жутко))) С нетерпеньем ждем постер ФАРФАНА.
ЕВГЕНИЙ, приветствую! Хотелось бы задать Вам пару вопросов. Скажите, Вы верите в сегодняшнюю победу над ЛИВЕРОМ?))) И что для Вас важнее. победа над англичанами или победа над конями?))) Лично я верю. что СПАРТАК сможет одолеть ЛИВЕР. при условии. что СЕЛИХОВ-РЕБРОВ поймают неимоверный кураж и будут непробиваемы!!! Вижу счет 1-2 в пользу наших)))
СЕРГЕЙ добрый вечер! Честно сказать больше жажду победу в дерби, еврокубковую весну мы себе обеспечили, теперь нужно набирать собирать очки по максимуму в чемпионате и побеждать в КУБКЕ страны, на будущий год мы просто обязаны быть в ЛЧ, можете закидать меня камнями, ну уж очень я соскучился по ТРОФЕЯМ, поэтому больше жду победы в дерби!!! А так кончено в любом случае всей душой сегодня за родную команду, буду счастлив если ваши прогноз сбудется) Я вижу ничью, но опять таки все зависит от настроя наших и состава ЛИВЕРА, ведь у них в выходные предстоит не менее принципиальный матч с ЭВЕРТОНОМ, поэтому и минимальная победа вполне может быть за нами.
Купил журнал, все постеры просто ОТЛИЧНЕЙШИЕ, спасибо за НИЦЦУ с ДАНТЕ, СНЕЙДЕРОМ и БАЛЛОЙ в составе, а также за можно сказать ретро постер ГОДИНА с чм-2010))))
Вперед на ЦСКА))) Совсем не расстроен после ЛИВЕРА. Класс есть класс! Жаль. что не забили пару голов престижа.
Какой класс,да это обычный позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы сами то в это верите?Да-а,что не говори,а цска,над собой такого бы не допустил.
Ты смеешься? И коней бы вынесли так же, ну ладно если тебе станет легче на 2 мяча может меньше пропустили, МЮ был не мотивирован и поэтому катал вату 88 минут матча, а когда взялся, забил два за две минуты, вот тебе и уровень нашего футбола!!! ЛИВЕРПУЛЬ мало того что в атаке играет быстро и ярко, так еще и победа нужна была, ведь теоретически они могли не выйти из группы в случае поражения. Тут не встает вопрос симпатий команд, в первую очередь обидно за уровень нашего футбола, а когда матчи против АНГЛИЙСКИХ команд, меня берет в дрожь от одной мысли что они нас СКОРОСТЬЮ просто задавят, а что говорить об исполнительском мастерстве топ клубов АНГЛИИ?!!! Против МЮ думаю СПАРТАК бы сумел если не победить, то хотя бы не проиграть, так как при всем уважении к МЮ, в АНГЛИИ сейчас две яркие команды играют в СКОРОСТНОЙ и УМНЫЙ футбол — это МС и ЛИВЕРПУЛЬ.
Против МЮ, ЧЕЛСИ, думаю СПАРТАК бы выстоял и уж точно не было такого разгрома, а тут просто без шансов, чего я опасался, то и произошло…ЛИВЕРПУЛЬ играл исключительно на победу, а дальше уже вошел в кураж. Помню давно смотрел матч между ЦСКА и АРСЕНАЛОМ в Лондоне, сыграли по нулям, так вот мои знакомые кони в грудь себя били мол устояли против АРСЕНАЛА, так ребята там было тоже самое что и вчера, только ЛИВЕРПУЛЬ забил 7, а АРСЕНАЛ ни одного, хотя там с метра лупили по пустым, не шло…
У кого умнее футбол это вопрос,и очень большой.По мне, лучше вертикальный Моура,чем кружева Гвардиолы,но здесь вопрос вкуса.Но вот сдается мне,что Гвардиола никогда не возглавит команду,у которой серьезные проблемы.
Верно говорите, ЕВГЕНИЙ! АРСЕНАЛ тогда должен был раздавить коней минимум 10-0))) Но не шел мяч в ворота ни в какую!!! Представим ту же ситуацию в ЛИВЕРПУЛЕ. А СПАРТАК возьми да и забей свой единственный мяч в одной из контратак. Что тогда? Тогда красно-белые были бы герои. По счету. Но не по игре))) Просто у ЛИВЕРА все залетало. Такие матчи — не редкость. Жаль, что это коснулось СПАРТАКА. В АНГЛИИ сейчас две машины по забиванию голов — МС и ЛИВЕР. Правда МС в последнее время минимально дожимает соперников. Я ни в коем случае не оправдываю СПАРТАК, но уверен на все СТО, что и с ЦСКА произошло бы тоже самое. окажись они в тот вечер на поле ЭНФИЛДА)))
И еще, так. на всякий случай. Помнится, когда-то ЦСКА тоже терпел полное фиаско в отдельно взятом матче в ЛЧ — 0-6. Кажется. это было с Марсельским ОЛИМПИКОМ. Командой руководил тогда П.Ф.САДЫРИН. А газзаевская АЛАНИЯ, чемпион РОССИИ-95, и вовсе оконфузилась с ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕР в двух матчах — 3-7 и 1-4 вроде. Так что с кем не бывает) Это футбол. И никакого позора здесь нет. САНЫЧ. Смею напомнить. что были еще 7-1 ГЕРМ-БРАЗИЛИЯ,1-6 МЮ-МС и 8-2 МЮ-АРСЕНАЛ))) Просто наш нынешний уровень футбола в целом почти на дне.
Друзья,да просто обидно,мы вот тоже Спартак любим,хотя и не болеем за него. Для нас игра Титова,хитрый гол Баранова МалофеевУ-это наше детство,и вот дрожащий голос Ещенко на конференции,страх в матче.Все забыли — это СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!Этот ромб нужно нести гордо!!!!!!!!!!!!!
Когда же такое авторитетное издание перестанет допускать ляпы!!! Стыдно за редакцию Вы бы хоть букварь почитали. И фильм есть документальный о чемпионате 1950 года в последнем матче Уругвай выиграл у Бразилии 2:1, после первого тайма Бразилия вела 1:0!!!! Незабвенный Лев Филатов в гробу переворачивается.
А когда берете интервью у ветеранов, надо готовиться, они многое забывают и путают. В 1966 году замены еще не были разрешены. Так что сыграть 2 минуты никто не мог. И конечно как мог Кавазашвили после группового этапа быть претендентом на звание лучшего вратаря. У него в группе и работы особой не было. Там вратарей мирового уровня хватало.
А вот за цветное фото сборной СССР 1966 года спасибо, это артефакт. Снимок сделан на сборах, там есть игроки не попавшие в заявку, Понедельник, Копаев…
Сергей Юрьевич, побойтесь Бога, какие могут быть отмазки при счете 0:7!!!! Это безусловный позор, причем всего российского футбола!!!! Это унижение, «звезды» Спартака выглядели совершенно беспомощными…
К великому сожалению. мне нечего больше добавить, друзья. Самому стыдно было на работе появляться на следующий день)))
Вот так нужно извиняться.Вот это СПАРТАК.
Я же говорю главный матч у нас с конями, ну никак не с Ливером))) Олег все, все прекрасно понимают, уровень нашего футбола к сожалению совсем не высок, в первую очередь нужно быстрее мыслить и бегать, может парадокс, но именно в матчах СПАРТАКА с ЦСКА и особенно с ЗЕНИТОМ был тот самый футбол ЕВРОПЕЙСКОГО класса с бешеными скоростями и я думаю мы доказали что это была лишь одна нелепая игра в которой у Ливера залетало все….это почерк ЧЕМПИОНСКОГО СПАРТАКА слить по всем статьям условным КРЫЛЬЯМ, а потом разорвать в пух и прах грандов Российского футбола цска и зенит)))
СЕРГЕЙ, с очередной заслуженной и яркой победой, надеюсь все наладится и мы перестанем терять очки в матчах с аутсайдерами на последних минутах и вновь возьмем трофей чемпионов России!!!
На очереди девченки))))
Дома Спартак молодец! Победа безоговорочная!!!! Если бы не теряли очки, когда вели по 2:0, уже бы шли в отрыве.
Вы абсолютно правы, ОЛЕГ. Такой благотворительности я давно не встречал. Потеряны драглценные очки на ровном поле)))
Всех, кто болеет за СПАРТАК, с великолепной победой над ЦСКА!!! И, особенно, ЕВГЕНИЯ) Помнится, Вы хотели пойти на этот матч? Представляю, какое счастье пришло в Ваш дом!!!))) В этой игре, изначально, атака красно-белых была гораздо внушительней армейской. Поэтому, в победе не сомневался, хотя опасения, по ходу матча, были. Особенно, когда счет стал тревожным 2-0))))) Думаю, это не хилая компенсация после ЛИВЕРПУЛЯ. Как пошутил Л.ФЕДУН, после игры, ТЕПЕРЬ ОСТАЕТСЯ ОБЫГРАТЬ ЛОКОМОТИВ 4-0)))
ЕВГЕНИЙ, очень надеюсь, что сегодня АХМАТ и ТОСНО смогут ХЛОПНУТЬ дверью перед зимним перерывом!!!
Хочется,чтоб Юрий Павлович выиграл чемпионат,при всем уважении к ЦСКА и Спартаку.Но фаворит Зенит.
САНЫЧ. Вы это серьезно, насчет ЗЕНИТА?))) Чем подкрепите данное предположение?!!! Отрыв уже 8 очков!!!))) Даже если ЛОКО проиграет СПАРТАКУ весной 0-4, о чем мечтает ФЕДУН, то фаворитом, скорее, становится СПАРТАК. а не ПИТЕР.
У Зенита сильный состав,пройдут предсезонку,Манчини сделает коррективы,а болельщикам Спартака поменьше пафоса,а то девчонки вас 4:0 обыграют и Слуцкий вернется.Конечно удивлен словами Евгения,команды Палыча всегда всегда жесткие и мужицкие.
Зенит захлебнется в своих деньгах!!!!Яркий пример — рвач Дзюба!!!!!И пусть Фурсенко с Миллером поймут, в футбол играют не деньги!!!!