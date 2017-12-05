Анонс еженедельника «Футбол» №49!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №49 в продаже с 6 декабря.

• Мнение: Илья Казаков анализирует результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2018.

• Календарь: Все даты, группы и полное расписание финальной части чемпионата мира в России.

• Интервью: Легендарный советский вратарь Анзор Кавазашвили, сыгравший на двух ЧМ, вспоминает о лучшей в истории отечественной сборной, звездных партнерах и соперниках, а также о суровых нравах того времени.

• Герой: Антон Муша — о жизни фундаментального защитника сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Диего Година.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» подробно представляют соперников сборной России по группе ЧМ-2018 .

• Исследование: Авторы еженедельника «Футбол» подбирают лучшие варианты переезда в Европу для Федора Смолова.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1