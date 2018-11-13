Анонс еженедельника «Футбол» №46! В продаже с 14 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о самом культовом российском игроке середины 2000-х, Андрее Аршавине.



• 10 фактов: Юрий Алеманов собрал 10 главных разоблачений Football Leaks.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» выделяют главные тенденции нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

• Как это устроено: Антон Муша обозначил главные проблемы нынешнего «Спартака».

• Репортаж: Лидия Дидык отправилась в Германию, чтобы на себе ощутить, каково это — болеть за «Баварию» в Дортмунде.

• Offside: Никита Котов — об аморальном поведении Робби Сэвиджа.

• Интервью: Помощник Сергея Семака в «Зените» Иван Карминати рассказал о том, как разнимал драку Манчини с Балотелли, об итальянской методике подготовки игроков и кто из футболистов «Зенита» похож на Агуэро и Ибрагимовича.

• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели

• Хоккей: Дмитрий Темников подводит промежуточные итоги регулярного чемпионата КХЛ.

• Постеры: Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Германия), «Рома» (Италия), Андрей Аршавин (сборная России).

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею