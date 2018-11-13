Анонс еженедельника «Футбол» №46! В продаже с 14 ноября

• Мнение: Андрей Вдовин — о самом культовом российском игроке середины 2000-х, Андрее Аршавине.
• 10 фактов: Юрий Алеманов собрал 10 главных разоблачений Football Leaks.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» выделяют главные тенденции нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
• Как это устроено: Антон Муша обозначил главные проблемы нынешнего «Спартака».
• Репортаж: Лидия Дидык отправилась в Германию, чтобы на себе ощутить, каково это — болеть за «Баварию» в Дортмунде.
• Offside: Никита Котов — об аморальном поведении Робби Сэвиджа.
• Интервью: Помощник Сергея Семака в «Зените» Иван Карминати рассказал о том, как разнимал драку Манчини с Балотелли, об итальянской методике подготовки игроков и кто из футболистов «Зенита» похож на Агуэро и Ибрагимовича.
• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели
• Хоккей: Дмитрий Темников подводит промежуточные итоги регулярного чемпионата КХЛ.
• Постеры: Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Германия), «Рома» (Италия), Андрей Аршавин (сборная России).
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