Анонс еженедельника «Футбол» №44! В продаже с 31 октября

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, что после себя в «Спартаке» оставил Массимо Каррера.

• Интервью: Экс-президент «Локомотива» — Николай Наумов — о том, как общается и с Юрием Семиным, и с Ильей Геркусом, о неблагодарности Александра Кокорина и оптимальном кандидате на роль президента РФС.

• 10 фактов: Никита Котов собрал главные цитаты Массимо Карреры за 2 года работы в «Спартаке».

• Тема: Лидия Дидык собрала самых необычных и распространенных хобби футболистов.

• Как это устроено: Юрий Алеманов смешал футбол с пинг-понгом и получил новый вид спорта — «хедис».

• Исследование: Антон Муша по крупицам разобрал игру туринского «Ювентуса».

• Герой: Дмитрий Темников рассказывает о Кшиштофе Пентеке — главном открытии евросезона.

• Offside: Никита Котов — о драматичной истории спасения бывшего игрока «Ливерпуля» Джейсона Макатира.

• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: История Войтека Вольски.

• Постеры: Массимо Каррера, «Порту» (Португалия).

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею