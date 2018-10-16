Анонс еженедельника «Футбол» №42! В продаже с 17 октября

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, как сборная России доказывает, что успешное выступление на ЧМ-2018 было неслучайным.

• Интервью: Руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал о том, почему он сожалеет о публичном скандале с Андреем Тихоновым, что ему пришлось сделать после окончания карьеры и когда в российском футболе введут видеоповторы.

• За и против: Максим Михалко — о тех, кого подставил нападающий «Зенита» Александр Кокорин, и как российский футбол встает на защиту Мамаева и Кокорина.

• 10 фактов: Футболисты, отсидевшие реальные тюремные сроки.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рецензируют новые книги о футболе в России. В первой части в центре внимания Уэйн Руни, Мануэль Нойер и Олег Романцев.



• Как это устроено: Антон Муша разбирается в том, как Унаи Эмери преобразил «Арсенал».

• Скандал: Никита Котов изучает подробности дела о коррупции в бельгийском футболе.

• Исследование: Лидия Дидык ищет причины падения сборной Исландии.

• Статистика Лиги наций.

• Статистика и цифры товарищеских матчей.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников вспоминает главные достижения канадца Рика Нэша и его историю взаимоотношений с Россией.

• Постеры: Сборная России, Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед», США), «Арсенал», Англия.

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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею