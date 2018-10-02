Анонс еженедельника «Футбол» №40! В продаже с 3 октября

• Мнение: Андрей Вдовин — о предложенном Леонидом Федуном плане реформирования российского футбола.

• Интервью: Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о «Спартаке», принципиальном противостоянии бразильцев и аргентинцев и изучении русского языка.

• Тема: Никита Котов изучил историю клубных титульных спонсоров в мировом футболе.

• 10 фактов: Юрий Алеманов знакомит с новым клубом Дэвида Бекхэма.

• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Герой: Лидия Дидык поздравляет Луку Модрича со званием «лучшего игрока года».

• Исследование: Никита Котов разбирается в слухах о продаже Романом Абрамовичем «Челси».

• Хоккей: Дмитрий Темников выделяет трех русских новичков НХЛ.

• Постеры: Александр Головин («Монако», Франция), Лука Модрич («Реал», Испания), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею