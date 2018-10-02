Анонс еженедельника «Футбол» №40! В продаже с 3 октября

• Мнение: Андрей Вдовин — о предложенном Леонидом Федуном плане реформирования российского футбола.
• Интервью: Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о «Спартаке», принципиальном противостоянии бразильцев и аргентинцев и изучении русского языка.
• Тема: Никита Котов изучил историю клубных титульных спонсоров в мировом футболе.
• 10 фактов: Юрий Алеманов знакомит с новым клубом Дэвида Бекхэма.
• Статистика РПЛ и европейских чемпионатов.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Герой: Лидия Дидык поздравляет Луку Модрича со званием «лучшего игрока года».
• Исследование: Никита Котов разбирается в слухах о продаже Романом Абрамовичем «Челси».
• Хоккей: Дмитрий Темников выделяет трех русских новичков НХЛ.
• Постеры: Александр Головин («Монако», Франция), Лука Модрич («Реал», Испания), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Скачать еженедельник «Футбол» можно здесь: