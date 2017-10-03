Анонс еженедельника «Футбол» №40!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №40 в продаже с 4 октября.
• Мнение: Илья Казаков — о будущем лидере сборной Александре Головине.
• Интервью: Голкипер «Леганеса» Дар Королев рассказал об отношениях к русским в Испании, об особенностях местной футбольной школы и о том, почему в Испании не штрафуют за распитие алкоголя.
• Как это устроено: Какие вакансии есть в российском футболе.
• Суперпостер: Илья Егоров описывает жизненный путь лучшего защитника Серии А — Леонардо Бонуччи.
• Тема: Лидия Дидык рассказывает о главных достопримечательностях Дортмунда — самого футбольного города Германии.
• Исследование: Как самый дорогой игрок мира Неймар провоцирует конфликты.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: «Спартак» Москва, Андер Эррера («Манчестер Юнайтед», Англия), «Боруссия» Д (Германия).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Антон Муша ищет виновного в эпидемии травм «Спартака».
• Интервью: Самые яркие английские высказывания Леонида Слуцкого.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников пытается предсказать, на что способны «Крылья Советов» при Андрее Тихонове.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша подводит итоги супер-матча «Челси» — «Манчестер Сити».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как «Бавария» избавилась от Карло Анчелотти.
• Испания: Никита Котов — о том, как владельца «Марбельи» арестовали за связь с русской мафией.
• Италия: Илья Егоров знакомит с главными молодыми талантами Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, за что могут посадить президента «Монако».
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
4 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №40!”
Ну вот, долгожданный постер Спартака для Евгения и Сергея Юрьевича. А вы сомневались в непредвзятости. От себя выскажу благодарности за постер Дортмунда. Молодцы Ежик, порадовали за такой короткий период командными постерами сразу 11 постерами участниками ЛЧ. Очень хочется еще увидеть постер Ливерпуля, Тоттенхэма, Наполи/ Насчет Наполи очень прошу, есть предпосылки, что неаполитанцы порадуют своих болельщиков (меня в том числе) фантастическим сезоном, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится
И да. Надеюсь, я не один хочу увидеть в ближайших двух номерах как минимум 6 командных постеров сборных? Все, уже финишная прямая. А постеров не видно. Повторюсь, я сомневаюсь, что в трех грядущих спецвыпусках о ЧМ мы увидим постеры всех 32 сборных, это сложнореализуемо, так почему бы не начать печатать
И да, жду минимум 6 постеров сборных в грядущих двух выпусках, пора ёжик, пора
Прошу прощения за повторный комментарий, глючит система