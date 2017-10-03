Анонс еженедельника «Футбол» №40!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №40 в продаже с 4 октября.

• Мнение: Илья Казаков — о будущем лидере сборной Александре Головине.

• Интервью: Голкипер «Леганеса» Дар Королев рассказал об отношениях к русским в Испании, об особенностях местной футбольной школы и о том, почему в Испании не штрафуют за распитие алкоголя.

• Как это устроено: Какие вакансии есть в российском футболе.

• Суперпостер: Илья Егоров описывает жизненный путь лучшего защитника Серии А — Леонардо Бонуччи.

• Тема: Лидия Дидык рассказывает о главных достопримечательностях Дортмунда — самого футбольного города Германии.

• Исследование: Как самый дорогой игрок мира Неймар провоцирует конфликты.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: «Спартак» Москва, Андер Эррера («Манчестер Юнайтед», Англия), «Боруссия» Д (Германия).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Антон Муша ищет виновного в эпидемии травм «Спартака».

• Интервью: Самые яркие английские высказывания Леонида Слуцкого.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников пытается предсказать, на что способны «Крылья Советов» при Андрее Тихонове.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша подводит итоги супер-матча «Челси» — «Манчестер Сити».

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как «Бавария» избавилась от Карло Анчелотти.

• Испания: Никита Котов — о том, как владельца «Марбельи» арестовали за связь с русской мафией.

• Италия: Илья Егоров знакомит с главными молодыми талантами Серии А.

• Франция: Юрий Алеманов объясняет, за что могут посадить президента «Монако».

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1