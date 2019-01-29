Анонс еженедельника «Футбол» №4! В продаже с 30 января

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, зачем и кому нужен «Кубок «Матч ТВ».

ИнтервьюЭкс-капитан «Рубина» и вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о Курбане Бердыеве, Казани и желании стать тренером.

• Таблица трансферов РПЛ.

10 фактов: Дмитрий Темников отобрал 10 футбольных катастроф.

Исследование: Лидия Дидык рассказывает, как начиналась дружба дюссельдорфской «Фортуны» с панк-рок группой Die Toten Hosen.

Тема: Авторы еженедельника «Футбол» пообщались с лучшими футбольными блогерами России и объяснили популярность этого явления.

Герой: Юрий Алеманов в шоке от трансфера Кевина-Принса Боатенга в «Барселону».

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

 Хоккей: Дмитрий Темников делится новинками из мира хоккейных технологий НХЛ.

• Постеры: Дуван Сапата («Аталанта», Италия), Джердан Шакири («Ливерпуль», Англия), Квинси Промес («Севилья», Испания).

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