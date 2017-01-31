Анонс еженедельника «Футбол» №4!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №4 в продаже с 1 февраля.
• Мнение: Илья Казаков — об ожидании плей-офф Лиги чемпионов.
• Интерью: Осман Кадиев рассказал о том, какое будущее ждет «Анжи» и почему его разыскивает ФБР.
• Тема: Какие изменения происходят в Клубе бомбардиров Григория Федотова.
• Мнение: Алексей Андронов — о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
• Суперпостер: Лучший бомбардир и истории «Манчестер Юнайтед» — Уэйн Руни.
• Исследование: Роман Абрамов рассказал, чем клуб Премьер-лиги занимается на сборах.
• Тема: Почему сборной России на ЧМ-2018 лучше играть в три центральных игрока обороны.
• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Сенегала, которая стала лучшей африканской сборной на ЧМ-2002.
• Постеры: Лукас Подольски («Галатасарай»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Самир Насри («Севилья»).
Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Константин Иванов рассказывает, как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука.
• Рейтинг: Пять главных открытий Кубка Африки.
• Трансферная таблица чемпионата России.
• Таблица европейских трансферов.
• Англия: Антон Муша объясняет, что скрывается за психозом Арсена Венгера.
• Германия: Лидия Дидык радуется успехам «Хоффенхайма».
• Испания: Никита Котов — о провале «Атлетико» в этом сезоне.
• Италия: Илья Егоров советует Антонио Кассано, что делать после ухода из «Сампдории».
• Франция: Роман Абрамов — о том, как талантливый полузащитник Гейда Фофана закончил карьеру в 25 лет.
• Тема: Антон Муша рассказывает, как букмекеры оценивают шансы команд в Лиге чемпионов.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.