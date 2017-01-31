Анонс еженедельника «Футбол» №4!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №4 в продаже с 1 февраля.

• Мнение: Илья Казаков — об ожидании плей-офф Лиги чемпионов.

• Интерью: Осман Кадиев рассказал о том, какое будущее ждет «Анжи» и почему его разыскивает ФБР.

• Тема: Какие изменения происходят в Клубе бомбардиров Григория Федотова.

• Мнение: Алексей Андронов — о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

• Суперпостер: Лучший бомбардир и истории «Манчестер Юнайтед» — Уэйн Руни.

• Исследование: Роман Абрамов рассказал, чем клуб Премьер-лиги занимается на сборах.

• Тема: Почему сборной России на ЧМ-2018 лучше играть в три центральных игрока обороны.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Сенегала, которая стала лучшей африканской сборной на ЧМ-2002.

• Постеры: Лукас Подольски («Галатасарай»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Самир Насри («Севилья»).

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Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Константин Иванов рассказывает, как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука. • Рейтинг: Пять главных открытий Кубка Африки. • Трансферная таблица чемпионата России. • Таблица европейских трансферов. • Англия: Антон Муша объясняет, что скрывается за психозом Арсена Венгера. • Германия: Лидия Дидык радуется успехам «Хоффенхайма». • Испания: Никита Котов — о провале «Атлетико» в этом сезоне. • Италия: Илья Егоров советует Антонио Кассано, что делать после ухода из «Сампдории». • Франция: Роман Абрамов — о том, как талантливый полузащитник Гейда Фофана закончил карьеру в 25 лет. • Тема: Антон Муша рассказывает, как букмекеры оценивают шансы команд в Лиге чемпионов. • Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.