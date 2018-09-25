Анонс еженедельника «Футбол» №39! В продаже с 26 сентября

• Мнение: Андрей Вдовин — о Массимо Каррере, и о том, сколько ему осталось в «Спартаке»

• Интервью: Автор чемпионского гола на Евро-2016 Эдер рассказал о своих традициях празднования и игре «Локомотива».

• Тема: Юрий Алеманов изучил новый этап становления московского «Торпедо».



• Исследование: Лидия Дидык знакомит с претендентами на проведение Евро-2024.

• Как это устроено: Дмитрий Темников критикует Лучано Спаллетти и новый «Интер».

• 10 фактов: Юрий Алеманов называет неизвестные факты о новом лидере ЦСКА Николе Влашиче.

• Статистика РПЛ и еврокубков.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Герой: Лидия Дидык восхищается карьерой Класа-Яна Хунтелара.

• Хоккей: Дмитрий Темников называет особенности трех лидеров регулярного чемпионата КХЛ.

• Постеры: Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мариано Диас («Реал»), Ренату Саншеш («Бавария»), Клас-Ян Хунтелар («Аякс»).



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею