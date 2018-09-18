Анонс еженедельника «Футбол» №38! В продаже с 19 сентября

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

• Исследование: Никита Котов перевозит европейские чемпионаты за рубеж.

• Интервью: Автор первого гола ЧМ-2018 Юрий Газинский рассказал о том, как прошел путь от игрока «Луча» до одного из лидеров сборной России.

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, с каким игровым бэкграундом «Спартак» подходит к дерби с ЦСКА.

• 5 фактов: Лидия Дидык собрала пять главных вещей Клаудио Маркизио — новичка «Зенита».

• Интервью: Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о том, как его команде удалось добыть Кубок Гагарин, а ему — стать лучшим бомбардиром плей-офф.

• Тема: Юрий Алеманов и Антон Муша сталкивают лицо к лицу ЦСКА и «Спартак».

• Статистика РПЛ. 

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему СКА и ЦСКА буксуют на старте нового сезона КХЛ.

• Постеры: Федор Смолов («Локомотив»), Клаудио Маркизио («Зенит»), Александр Максименко («Спартак»).

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