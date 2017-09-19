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Анонс еженедельника «Футбол» №38!

Автор: Еженедельник «Футбол» 8

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №38 в продаже с 20 сентября.

• Мнение: Илья Казаков — о том, кто лучший форвард чемпионата России прямо сейчас.

• Репортаж: Иван Жидков посетил Македонию и рассказал о местном футбольном колорите.

• Интервью: Полузащитник московского «Динамо» Ибрагим Цаллагов рассказал о годах выступлений в Самаре, о доверии Мирчи Луческу и о том, что повлияло на его решение переехать в Москву.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Тема: Авторы Еженедельника «Футбол» подготовили рецензии на лучшие книги о футболе за последний год.

• Суперпостер: Лидия Дидык рассказывает о драме полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса.

• Исследование: Илья Егоров объясняет, что происходит с нынешней «Пармой», не так давно шумевшей в Европе итальянской командой.

• Постеры: Тимур Жамалетдинов (ЦСКА Москва), Давиде Дзаппакоста («Челси», Англия).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов побеседовал с экс-тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным и узнал, как молодые игроки начинают вытеснять армейских легионеров.

Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников рассказывает о ситуации в нижегородском футболе.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему Мохамед Салах и «Ливерпуль» подходят друг к другу.

• ГерманияЛидия Дидык размышляет о том, почему «Бавария» находится на грани срыва.

• ИспанияНикита Котов — о том, как Роман Зозуля пытается закрепиться в Испании.

• ИталияИлья Егоров доказывает, почему Джиджи Буффон по-прежнему лучший вратарь страны.

• ФранцияЮрий Алеманов объясняет, почему ультрас «Марселя» начали войну против руководства.

Оффтоп: Дмитрий Темников  — о том, готов ли Аркадий Абрамович купить российский клуб.

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8 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №38!

  1. Не терпится взглянуть. что за суперпостер такой необычный. Заинтригован по полной!

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  2. Подбор постеров хороший. Очень хотелось бы увидеть хотя бы обычным постером Антонио Валенсию.

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    1. Саныч. про А.ВАЛЕНСИЮ я писал давно. Он один из самых стабильных и надежных левых защитников мира (хотя в полузащите от него больше пользы). Д.ВДОВИН. услышьте нас. пожалуйста. Дайте его постер как-нибудь. И ничего страшного. что недавно был ЛИНДЕЛЕФ. Ведь милановцев давали два номера подряд!!!

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      1. Да Сергей Юрьевич,теперь это отличный правый защитник,но еще я его помню,когда он играл в полузащите-его скорость,выносливость,игровое мышление! Он всегда был на высоте! Надеюсь редакция отметит постером этого достойного игрока.Какую он комету эвертону отправил!

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  3. Странным и чудесным образом БЕНФИКА выскочила на чистое первое место в голосовании. Кажется. я догадываюсь. как это произошло))) Чтож. учитывая. что сегодня уже 19-ое, БАРСА И БЕНФИКА просто обязаны быть в СПЕЦВЫПУСКЕ. Так же как РЕАЛ МЮ И СПАРТАК. Добавляем сюда ЛОКО ЗЕНИТ КРАСНОДАР ЮВЕ, и спец готов к употреблению!!!)))

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  4. Оговорился. Валенсия. конечно же. правый защитник) Слева он никогда не играл.

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  5. Уважаемая редакция! Почему вы упорно не желаете печатать постеры команд? Вы же сами писали: «будет возможность — напечатаем», а посколько вы не собираетесь печатать все 6 предложенные для голосования фото, то почему бы не напечатать фото тех команд, которые пролетают мимо СВ?

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    1. А мы все постеры из голосования хотим напечатать в спецвыпуске. Просто мы определили первых кандидатов на вылет в том случае, если количество полос не позволит все поставить в спец. Пока очевидно одно — Спартака в этом спецвыпуске не будет, из Словении фоток нет. Будем надеяться, что в Москве все получится и поставим Спартак в один из регулярных номеров.

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