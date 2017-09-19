Анонс еженедельника «Футбол» №38!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №38 в продаже с 20 сентября.

• Мнение: Илья Казаков — о том, кто лучший форвард чемпионата России прямо сейчас.

• Репортаж: Иван Жидков посетил Македонию и рассказал о местном футбольном колорите.

• Интервью: Полузащитник московского «Динамо» Ибрагим Цаллагов рассказал о годах выступлений в Самаре, о доверии Мирчи Луческу и о том, что повлияло на его решение переехать в Москву.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Тема: Авторы Еженедельника «Футбол» подготовили рецензии на лучшие книги о футболе за последний год.

• Суперпостер: Лидия Дидык рассказывает о драме полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса.

• Исследование: Илья Егоров объясняет, что происходит с нынешней «Пармой», не так давно шумевшей в Европе итальянской командой.

• Постеры: Тимур Жамалетдинов (ЦСКА Москва), Давиде Дзаппакоста («Челси», Англия). Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Юрий Алеманов побеседовал с экс-тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным и узнал, как молодые игроки начинают вытеснять армейских легионеров. • Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о ситуации в нижегородском футболе. • Статистика ПФЛ. • Англия: Антон Муша объясняет, почему Мохамед Салах и «Ливерпуль» подходят друг к другу. • Германия: Лидия Дидык размышляет о том, почему «Бавария» находится на грани срыва. • Испания: Никита Котов — о том, как Роман Зозуля пытается закрепиться в Испании. • Италия: Илья Егоров доказывает, почему Джиджи Буффон по-прежнему лучший вратарь страны. • Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему ультрас «Марселя» начали войну против руководства. • Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, готов ли Аркадий Абрамович купить российский клуб.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1