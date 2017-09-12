Анонс еженедельника «Футбол» №37!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №37 в продаже с 13 сентября.

• Мнение: Илья Казаков — о жертвах режима Роберто Манчини в «Зените».

• Репортаж: Константин Иванов и Никита Котов посетили Лужники, где Владимир Путин и Джанни Инфантино дали старт туру Кубка мира.

• Интервью: Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о годах выступлений в Испании, об отношениях с Иржи Ярошиком и о том, что повлияло на его решение переехать в Грозный.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Тема: Авторы Еженедельника «Футбол» подготовили рецензии на лучшие книги о футболе за последний год.

• Интервью: Полузащитник «Челси» Эден Азар — о совместной работе с Антонио Конте, о целях на предстоящий сезон и о лучших моментах своей карьеры.

• На досуге: Юрий Алеманов посетил финал проекта Football Fitness Lady, где болельщицы бились за футбольные клубы Москвы.

• Репортаж: Юрий Алеманов рассказывает о том, какая атмосфера царит на домашних матчах хоккейного «Спартака».

• Постеры: Усман Дембеле («Барселона», Испания), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед», Англия). Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Илья Егоров резюмирует первый приезд «Зенита» Роберто Манчини в Москву. • Тема: Лидия Дидык и Илья Егоров подводят предварительные итоги отборочных матчей ЧМ-2018. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, почему «Факел» перестал «зажигать». • Статистика ПФЛ. • Англия: Никита Воробьев разбирается в причинах провала Франка Де Бура в «Кристал Пэлас». • Германия: Лидия Дидык размышляет о том, что ждет Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии». • Испания: Никита Котов — о том, как президент Ла Лиги наехал на «ПСЖ» и «МанСити». • Италия: Илья Егоров рассказывает все, что нужно знать о зарплатах в Серии А. • Франция: Юрий Алеманов представляет нового сменщика Килиана Мбаппе в «Монако».

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1