Анонс еженедельника «Футбол» №37!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №37 в продаже с 13 сентября.
• Мнение: Илья Казаков — о жертвах режима Роберто Манчини в «Зените».
• Репортаж: Константин Иванов и Никита Котов посетили Лужники, где Владимир Путин и Джанни Инфантино дали старт туру Кубка мира.
• Интервью: Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о годах выступлений в Испании, об отношениях с Иржи Ярошиком и о том, что повлияло на его решение переехать в Грозный.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Тема: Авторы Еженедельника «Футбол» подготовили рецензии на лучшие книги о футболе за последний год.
• Интервью: Полузащитник «Челси» Эден Азар — о совместной работе с Антонио Конте, о целях на предстоящий сезон и о лучших моментах своей карьеры.
• На досуге: Юрий Алеманов посетил финал проекта Football Fitness Lady, где болельщицы бились за футбольные клубы Москвы.
• Репортаж: Юрий Алеманов рассказывает о том, какая атмосфера царит на домашних матчах хоккейного «Спартака».
• Постеры: Усман Дембеле («Барселона», Испания), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед», Англия).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Илья Егоров резюмирует первый приезд «Зенита» Роберто Манчини в Москву.
• Тема: Лидия Дидык и Илья Егоров подводят предварительные итоги отборочных матчей ЧМ-2018.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, почему «Факел» перестал «зажигать».
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Никита Воробьев разбирается в причинах провала Франка Де Бура в «Кристал Пэлас».
• Германия: Лидия Дидык размышляет о том, что ждет Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии».
• Испания: Никита Котов — о том, как президент Ла Лиги наехал на «ПСЖ» и «МанСити».
• Италия: Илья Егоров рассказывает все, что нужно знать о зарплатах в Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов представляет нового сменщика Килиана Мбаппе в «Монако».
One thought on “Анонс еженедельника «Футбол» №37!”
Уважаемая редакция! Почему вы не желаете печатать постеры сборных,завоевавших право играть на ЧМ-18?