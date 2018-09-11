Анонс еженедельника «Футбол» №37! В продаже с 12 сентября

• Мнение: Андрей Вдовин — о возвращении сборной России.



• Интервью: Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус оценил трансферную кампанию клуба, рассказал о разногласиях с Юрием Семиным и объяснил неудачный старт «Локо» в РПЛ.

• Тема: Антон Муша подводит итоги европейского трансферного окна, выделяя футболистов, продавших себя на ЧМ-2018.



• Календарь группового этапа Лиги Европы-2018/19.

• 10 фактов: Юрий Алеманов собрал самые интересные истории из жизни новичка «Спартака» Джона Терри.

• Исследование: Лидия Дидык изучает тему расизма в Бундеслиге.

• Как это устроено: Дмитрий Темников пытается разобраться, какую команду строит в сборной Италии Роберто Манчини.

• Статистика матчей Лиги наций и товарищеских игр сборных.

• Статистика и цифры ФНЛ.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Интервью: Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» и сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своем возвращении в НХЛ, вспомнил свои эмоции после победы на ОИ-2018 и предсказал будущего победителя чемпионата России по футболу.

• Хоккей: Дмитрий Темников выясняет, способен ли «Автомобилист» побороться за Кубок Гагарина.



• Постеры: Гонсало Игуаин («Милан», Италия), Малком («Барселона», Испания).



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