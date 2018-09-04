Анонс еженедельника «Футбол» №36! В продаже с 5 сентября

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, какой предстанет сборная России после чемпионата мира.
• Трансферы: Юрий Алеманов подводит итоги летней трансферной кампании российских топ-клубов.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» находят неочевидные болевые точки соперников «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов.
• Исследование: Никита Котов разбирается в скандале между Мохамедом Салахом и Федерацией футбола Египта.
• 10 фактов: Лидия Дидык называет 10 причин величия Бастиана Швайнштайгера.
• Календарь группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.
• Интервью: Заслуженный тренер России Борис Игнатьев рассказал о том, чем нынешние звезды сборной России отличаются от тех, кто играл в 90-х.
• Архив: Отрывок из книги «Москва футбольная» — каким был первый стадион в Черкизове?
• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.
• Статистика европейских чемпионатов и еврокубков.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников резюмирует главные изменения в регламенте КХЛ.
• Постеры: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Аксель Витсель («Боруссия» Д, Германия), Бастиан Швайнштайгер.
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