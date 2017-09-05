Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №36 в продаже с 6 сентября.
• Мнение: Илья Казаков — о прошлом и будущем ЦСКА.
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» отобрали 10 лучших команд этого трансферного окна.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Интервью: Дебютант сборной России Константин Рауш — о Германии, о дружбе с Тони Кроосом и Ларсом Штинделем и выступлении за «Кельн».
• Интервью: Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов — о том, кто из клубов РФПЛ усилился лучше всего, а также о новых реалиях мирового футбола.
• РФС: Сборная России — победитель Мемориала Валентина Иванова-2017.
• Постеры: Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия), Рикардо Родригес («Милан», Италия).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин — о том, кого из дебютантов сборной России стоит ждать на ЧМ-2018.
• Рейтинг: Топ-5 футболистов, уходивших из команд со скандалом.
• Трансферы: Итоги дозаявочного периода в РФПЛ.
• Трансферы: Главные переходы этого лета.
• ФНЛ: Дмитрий Темников анонсирует приход Владимира Маминова в «Тюмень».
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают о клубах, проваливших летнюю трансферную кампанию.
• Статистика ПФЛ.
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Восток».
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Урал-Приволжье».
• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как учились в школе звезды мирового футбола.
2 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №36!”
Неплохой подбор постеров,к сожалению мало. Надеюсь на качественную статью о клубах. Длю некоторых приведу пример: рэшфорд отличился, тот же горецка, у словаков есть молодой человек,и пр. герои недели и даже в серых сборных,но нет будут ныть чтоб была команда целиком.
Саныч, тут вопрос вкуса — кому что нравиться: одним интересны постеры одних и тех же футболистов по несколько штук за сезон, другим постеры серых сборных, т.е. команд, завоевавших право играть на ЧМ-18. В той же «серой» сборной БЕЛЬГИИ играет много футболистов, если не мирового, то уж европейского уровня точно! И сколько номеров ФУТБОЛА потребуется для публикации постеров всех этих игроков? Правильно, несколько штук. А так достаточно одного командного фото сборной БЕЛЬГИИ. Как можно выбрать кого-то одного для постера из сборных АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, БРАЗИЛИИ, АРГЕНТИНЫ, УРУГВАЯ, ЧИЛИ, когда, что ни имя, то ЗВЕЗДА? Вот поэтому и надо печатать командные постеры, не только клубов, но и сборных, пусть даже и «серых». Сколько в истории уже было случаев, когда «серые» команды становились чемпионами — уйма. И сколько раз никому неизвесные парни становились звёздами мирового уровня — тоже уйма.