Анонс еженедельника «Футбол» №36!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №36 в продаже с 6 сентября.

• Мнение: Илья Казаков — о прошлом и будущем ЦСКА.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» отобрали 10 лучших команд этого трансферного окна.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Интервью: Дебютант сборной России Константин Рауш — о Германии, о дружбе с Тони Кроосом и Ларсом Штинделем и выступлении за «Кельн».

• Интервью: Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов — о том, кто из клубов РФПЛ усилился лучше всего, а также о новых реалиях мирового футбола.

• РФС: Сборная России — победитель Мемориала Валентина Иванова-2017.

• Постеры: Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия), Рикардо Родригес («Милан», Италия).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин — о том, кого из дебютантов сборной России стоит ждать на ЧМ-2018.

• Рейтинг: Топ-5 футболистов, уходивших из команд со скандалом.

• Трансферы: Итоги дозаявочного периода в РФПЛ.

• Трансферы: Главные переходы этого лета.

• ФНЛ: Дмитрий Темников анонсирует приход Владимира Маминова в «Тюмень».

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают о клубах, проваливших летнюю трансферную кампанию.

• Статистика ПФЛ.

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Восток».

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Урал-Приволжье».

• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как учились в школе звезды мирового футбола.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1