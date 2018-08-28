Анонс еженедельника «Футбол» №35! В продаже с 29 августа

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, почему Квинси Промес не покидает чемпионат России ради европейского топ-клуба.

• Интервью: Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева — Дмитрий Черышев, рассказал об отношениях с сыном, о возвращении в Нижний Новгород и о тренерских целях.

• 10 фактов: Дмитрий Темников собирает лучшие цитаты эпатажного президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

• Как это устроено: Андрей Вдовин разбирает формулу нового турнира с участием сборной России — Лиги наций УЕФА.

• Исследование: Никита Котов разбирает новые ужесточающие правила Ла Лиги.

• Тема: Лидия Дидык объясняет, как происходит медосмотр у футболистов после трансферов. 

• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.

• Статистика европейских чемпионатов и еврокубков.    

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Календарь Континентальной Хоккейной Лиги на сезон-2018/2019.

• ХоккейДмитрий Темников вспоминает пять главных событий в жизни КХЛ.

• Постеры: Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Жоаозиньо («Динамо»), Тома Лемар («Атлетико», Испания).

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Еженедельник «Футбол»

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