Анонс еженедельника «Футбол» №35! В продаже с 29 августа

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, почему Квинси Промес не покидает чемпионат России ради европейского топ-клуба.

• Интервью: Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева — Дмитрий Черышев, рассказал об отношениях с сыном, о возвращении в Нижний Новгород и о тренерских целях.

• 10 фактов: Дмитрий Темников собирает лучшие цитаты эпатажного президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

• Как это устроено: Андрей Вдовин разбирает формулу нового турнира с участием сборной России — Лиги наций УЕФА.

• Исследование: Никита Котов разбирает новые ужесточающие правила Ла Лиги.

• Тема: Лидия Дидык объясняет, как происходит медосмотр у футболистов после трансферов.

• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.



• Статистика европейских чемпионатов и еврокубков.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Календарь Континентальной Хоккейной Лиги на сезон-2018/2019.

• Хоккей: Дмитрий Темников вспоминает пять главных событий в жизни КХЛ.

• Постеры: Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Жоаозиньо («Динамо»), Тома Лемар («Атлетико», Испания).



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