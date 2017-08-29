Анонс еженедельника «Футбол» №35!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №35 в продаже с 30 августа.

• Мнение: Илья Казаков — о лидерах чемпионата России.

• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают, за счет чего ЦСКА и «Спартак» смогут пройти своих соперников по групповому этапу ЛЧ.

• Календарь Лиги чемпионов сезона-2017/18.

• Календарь Лиги Европы сезона-2017/18.

• Суперпостер: Неймар — новая надежда «ПСЖ».

• Интервью: Защитник «Тосно» Евгений Чернов — о вызове в сборную России, работе с Мирчей Луческу и штрафных Дэвида Бэкхема.

• Репортаж: Никита Котов съездил в Ростов-на-Дону и рассказал, как СКА отмечал свой юбилей.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Постеры: Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Уэйн Руни («Эвертон», Англия), ЦСКА

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин и Дмитрий Темников рассказывают, что случилось с «Краснодаром».

• Рейтинг: Как игроки получают нелепые травмы.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, что происходит в «Оренбурге».

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша рассказывает, стоит ли ждать сюрпризов от «Сток Сити».

• Германия: Лидия Дидык называет основные этапы перестройки «Шальке».

• Испания: Никита Котов — о новых владельцах «Жироны».

• Италия: Илья Егоров восхищается голевыми подвигами Мауро Икарди.

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о ситуации в «Лансе».

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1