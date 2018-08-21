Анонс еженедельника «Футбол» №34! В продаже с 22 августа

• Мнение: Андрей Вдовин — о спорных судейских моментах в матчах первых туров российской Премьер-лиги.
• 10 фактов: Никита Котов называет главные особенности тренера Стивена Джеррарда.
• Тема: Лидия Дидык представляет новый сезон Бундеслиги.
• Календарь испанской Ла Лиги на сезон 2018/2019.
• Календарь немецкой Бундеслиги на сезон 2018/2019.
• Трансферы: Антон Муша разобрался, почему голкиперы теперь могут соперничать с полевыми игроками по цене на трансферном рынке.
• Исследование: Никита Котов назвал причины введения в «МЮ» должности спортивного директора.
• Интервью: Защитник Бранислав Иванович рассказал о планах «Зенита» на сезон, выигранных кубках Лиги чемпионов и Лиги Европы и о неудачном чемпионате мира для Сербии.
• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.
• Статистика европейских чемпионатов и еврокубков.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему фанаты хоккейного ЦСКА грозят байкотом.
• Постеры: «Атлетико» — обладатель Суперкубка УЕФА-2018, Леон Горецка («Бавария», Германия).
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