Анонс еженедельника «Футбол» №34! В продаже с 22 августа

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Мнение: Андрей Вдовин — о спорных судейских моментах в матчах первых туров российской Премьер-лиги. 

• 10 фактов: Никита Котов называет главные особенности тренера Стивена Джеррарда.

• Тема: Лидия Дидык представляет новый сезон Бундеслиги.

• Календарь испанской Ла Лиги на сезон 2018/2019.

• Календарь немецкой Бундеслиги на сезон 2018/2019.

• Трансферы: Антон Муша разобрался, почему голкиперы теперь могут соперничать с полевыми игроками по цене на трансферном рынке. 

• Исследование: Никита Котов назвал причины введения в «МЮ» должности спортивного директора. 

• Интервью: Защитник Бранислав Иванович рассказал о планах «Зенита» на сезон, выигранных кубках Лиги чемпионов и Лиги Европы и о неудачном чемпионате мира для Сербии.

• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.

• Статистика европейских чемпионатов и еврокубков.    

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему фанаты хоккейного ЦСКА грозят байкотом.

• Постеры: «Атлетико» — обладатель Суперкубка УЕФА-2018, Леон Горецка («Бавария», Германия).

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