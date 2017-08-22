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Анонс еженедельника «Футбол» №34!

Автор: Еженедельник «Футбол» 4

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №34 в продаже с 23 августа.

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о том, чего хотят и пытаются добиться руководители «Спартака».

• Интервью: Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко рассказал об уходе из «Локомотива», о совместной работе с Ольгой Смородской и об отношениях со Славеном Биличем.

• Репортаж: Лидия Дидык рассказывает, чем живет клуб из третьего дивизиона Германии.

• Суперпостер: Альваро Мората — новая атакующая надежда лондонского «Челси».

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о новичках в составе сборной России.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Исследование: Александр Неценко задает 10 вопросов на старте российского хоккейного сезона.

• Календарь КХЛ сезона-2017/18.

• Постеры: Корентен Толиссо («Бавария», Германия), «Лацио» — обладатель Суперкубка Италии-2017, Бибиана Штайнхаус (первая женщина-арбитр в Бундеслиге).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Антон Муша выясняет, зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно.

• Рейтинг: Пять неожиданных имен в составе сборной России.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников объясняет, благодаря чему «Енисей» остается в группе лидеров ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает о первой женщине-арбитре в Бундеслиге.

ИспанияНикита Котов представляет новичка «Барселоны», вызвавшего гнев болельщиков.

ИталияИлья Егоров объясняет, зачем сын Диего Симеоне перешел в «Фиорентину».

ФранцияЮрий Алеманов разбирается в причинах неудач «Ниццы».

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как роботы добрались до освещения футбола.

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4 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №34!

  1. Крутой подбор постеров. За Лацио в первую очередь интересно. Постер арбитра… это что-то новенькое. Тем более девушки)

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  2. Уважаемая редакция, есть просьба. Предоставьте по мере появления фото постеры новичков Эвертона- Уэйна Руни и Гилфи Сигурдссона. Эта команда должна навести шороху в сезоне

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  3. А меня больше всего интригует чем же живет клуб из третьего дивизиона Германии и что там на старте российского хоккейного сезона. А женщину-немецкого арбитра надо было пустить супер-постером.DAS IST FANTASTISCH.

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  4. Интересно, додумался бы журнал KICKER напечатать статью чем живет клуб из третьего дивизиона России? Неужели вы в самом деле думаете, что это кому-то интересно? Чемпионату своей страны посвящается в лучшем случае пол-страницы приложения, а тут целая статья чем живет клуб из третьего дивизиона Германии.
    И что, постер Бибианы Штайнхаус (первой женщины-арбитра в Бундеслиге)актуальнее и интереснее постера чемпиона РОССИИ СПАРТАКА?
    Для кого вообще вы делаете этот журнал?

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