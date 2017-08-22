Анонс еженедельника «Футбол» №34!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №34 в продаже с 23 августа.
• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о том, чего хотят и пытаются добиться руководители «Спартака».
• Интервью: Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко рассказал об уходе из «Локомотива», о совместной работе с Ольгой Смородской и об отношениях со Славеном Биличем.
• Репортаж: Лидия Дидык рассказывает, чем живет клуб из третьего дивизиона Германии.
• Суперпостер: Альваро Мората — новая атакующая надежда лондонского «Челси».
• Мнение: Илья Казаков рассуждает о новичках в составе сборной России.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Исследование: Александр Неценко задает 10 вопросов на старте российского хоккейного сезона.
• Календарь КХЛ сезона-2017/18.
• Постеры: Корентен Толиссо («Бавария», Германия), «Лацио» — обладатель Суперкубка Италии-2017, Бибиана Штайнхаус (первая женщина-арбитр в Бундеслиге).
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Антон Муша выясняет, зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно.
• Рейтинг: Пять неожиданных имен в составе сборной России.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, благодаря чему «Енисей» остается в группе лидеров ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает о первой женщине-арбитре в Бундеслиге.
• Испания: Никита Котов представляет новичка «Барселоны», вызвавшего гнев болельщиков.
• Италия: Илья Егоров объясняет, зачем сын Диего Симеоне перешел в «Фиорентину».
• Франция: Юрий Алеманов разбирается в причинах неудач «Ниццы».
• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как роботы добрались до освещения футбола.
4 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №34!”
Крутой подбор постеров. За Лацио в первую очередь интересно. Постер арбитра… это что-то новенькое. Тем более девушки)
Уважаемая редакция, есть просьба. Предоставьте по мере появления фото постеры новичков Эвертона- Уэйна Руни и Гилфи Сигурдссона. Эта команда должна навести шороху в сезоне
А меня больше всего интригует чем же живет клуб из третьего дивизиона Германии и что там на старте российского хоккейного сезона. А женщину-немецкого арбитра надо было пустить супер-постером.DAS IST FANTASTISCH.
Интересно, додумался бы журнал KICKER напечатать статью чем живет клуб из третьего дивизиона России? Неужели вы в самом деле думаете, что это кому-то интересно? Чемпионату своей страны посвящается в лучшем случае пол-страницы приложения, а тут целая статья чем живет клуб из третьего дивизиона Германии.
И что, постер Бибианы Штайнхаус (первой женщины-арбитра в Бундеслиге)актуальнее и интереснее постера чемпиона РОССИИ СПАРТАКА?
Для кого вообще вы делаете этот журнал?