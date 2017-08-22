Анонс еженедельника «Футбол» №34!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №34 в продаже с 23 августа.

• Мнение: Андрей Вдовин рассуждает о том, чего хотят и пытаются добиться руководители «Спартака».

• Интервью: Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко рассказал об уходе из «Локомотива», о совместной работе с Ольгой Смородской и об отношениях со Славеном Биличем.

• Репортаж: Лидия Дидык рассказывает, чем живет клуб из третьего дивизиона Германии.

• Суперпостер: Альваро Мората — новая атакующая надежда лондонского «Челси».

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о новичках в составе сборной России.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Исследование: Александр Неценко задает 10 вопросов на старте российского хоккейного сезона.

• Календарь КХЛ сезона-2017/18.

• Постеры: Корентен Толиссо («Бавария», Германия), «Лацио» — обладатель Суперкубка Италии-2017, Бибиана Штайнхаус (первая женщина-арбитр в Бундеслиге). Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Антон Муша выясняет, зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно. • Рейтинг: Пять неожиданных имен в составе сборной России. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, благодаря чему «Енисей» остается в группе лидеров ФНЛ. • Статистика ПФЛ. • Германия: Лидия Дидык рассказывает о первой женщине-арбитре в Бундеслиге. • Испания: Никита Котов представляет новичка «Барселоны», вызвавшего гнев болельщиков. • Италия: Илья Егоров объясняет, зачем сын Диего Симеоне перешел в «Фиорентину». • Франция: Юрий Алеманов разбирается в причинах неудач «Ниццы». • Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как роботы добрались до освещения футбола.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1