Анонс еженедельника «Футбол» №33! В продаже с 15 августа

• Мнение: Андрей Вдовин — о новом этапе в карьере Федора Смолова.

• 10 фактов: Юрий Алеманов собрал самые интересные подробности из биографии нового главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

• Тема: Никита Котов анонсирует очередной сезон испанской Ла Лиги.



• Тема: Дмитрий Темников представляет новый сезон Серии А.



• Календарь итальянской Серии А на сезон 2018/2019.

• Исследование: Лидия Дидык рассказывает о том, какие изменения настигли рынок производителей спортивной экипировки.

• Интервью: Член тренерского штаба сборной России на ЧМ-2018 Андрей Лексаков рассказал о принципах работы технических новинок турнира и о том, какой российский нападающий может заиграть в любом европейском клубе.



• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.

• Репортаж: Антураж матча 3-го тура РПЛ «Енисей» — ЦСКА в объективе нашего фотокорреспондента Сергея Дроняева.



• Статистика чемпионатов Англии, Франции и еврокубков.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: «Бавария» — обладатель Суперкубка Германии-2018, Джастин Клюйверт («Рома», Италия), «Манчестер Сити» — обладатель Суперкубка Англии-2018.



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