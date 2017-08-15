Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №33 в продаже с 16 августа.
• Мнение: Илья Казаков — об итогах дерби ЦСКА — «Спартак».
• Интервью: руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказывает о ведущих арбитрах, двойных стандартах и внедрении новых технологий.
• Репортаж: Юрий Алеманов побывал на игре московского «Арарата» и рассказал, как клуб ПФЛ завоевывает сердца армянских болельщиков.
• Тема: Никита Котов анонсирует новый сезон чемпионата Испании.
• Тема: Илья Егоров анонсирует новый сезон чемпионата Италии.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Постеры: Уэсли Снейдер («Ницца», Франция), Витиньо (ЦСКА Москва), «Реал» Мадрид — обладатель Суперкубка Европы-2017.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги столичного дерби ЦСКА — «Спартак».
• Рейтинг: Пять известных игроков, ставшие этим летом тренерами.
• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников размышляет над перспективами и проблемами «Зенита-2».
• Статистика ПФЛ и ФНЛ.
• Англия: Антон Муша недоумевает, как «Челси» мог продать Неманью Матича в «МЮ».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как в «Сент-Этьене» строят новую команду.
• Календарь чемпионата Испании-2017/18.
• Календарь чемпионата Италии-2017/18.
• Оффтоп: Дмитрий Темников анонсирует матч «Краснодара» против лучших друзей «Спартака» — белградской «Црвены Звезды».
3 thoughts on “Анонс еженедельника «Футбол» №33!”
Ну чтож, подбор постеров правильный. даже — очень!!! Пашалич может, конечно, и подождать. Только не долго))) Не терпится взглянуть на СНЕЙДЕРА в форме НИЦЦЫ!!! Очень надеюсь, что фотка будет не из разряда тех, где в руках держут футболку. все-таки два тура уже сыграно. Немного огорчает то. что редакция никак не решится поставить два сидячих предматчевых постера. Например, АРСЕНАЛ и ЧЕЛСИ, или РЕАЛ и МЮ. Думаю. от таких бонусов не отказался бы ни один из нас!!!
А где обладатель Суперкубка Италии?
Надеюсь ЛАЦИО увидеть в следующим номере!Если не брать в расчет МИЛАН зимой,то постер обладателя СУПЕРКУБКА ИТАЛИИ-довольно-таки редкое явление,как и игроков СЕРИИ А!Закрывайте суперкубки(в ИСПАНИИ РЕАЛ наверняка) и вперед за трансферы!