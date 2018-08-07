Анонс еженедельника «Футбол» №32! В продаже с 8 августа

• Тема: Антон Муша представляет новый сезон АПЛ.

• Интервью: Одно из главных открытий ЧМ-2018 — Илья Кутепов вспоминает лучшие моменты прошедшего турнира в Росссии.

• Мнение: Андрей Вдовин недоумевает, почему страна не увидела центральный матч тура Локомотив» — «Спартак».

• Календарь английской Премьер-лиги на сезон 2018/2019.

• Герой: Лидия Дидык анонсирует пятое возвращение Клаудио Писарро в бременский «Вердер».

• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.

• Исследование: Дмитрий Темников — о том, как Карло Анчелотти меняет почерк «Наполи».

• Деньги: Юрий Алеманов подсчитал, сколько будут получать французские клубы с новым ТВ-контрактом.

• Деньги: Никита Котов вспоминает самые странные судебные разбирательства футболистов.

• 10 фактов: Юрий Алеманов собрал все, что нужно знать

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: «ПСЖ» — обладатель Суперкубка Франции-2018, Жоржиньо («Челси», Англия), Самуэль Жиго («Спартак»).

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