Анонс еженедельника «Футбол» №32! В продаже с 8 августа

• Тема: Антон Муша представляет новый сезон АПЛ.
• Интервью: Одно из главных открытий ЧМ-2018 — Илья Кутепов вспоминает лучшие моменты прошедшего турнира в Росссии.
• Мнение: Андрей Вдовин недоумевает, почему страна не увидела центральный матч тура Локомотив» — «Спартак».
• Календарь английской Премьер-лиги на сезон 2018/2019.
• Герой: Лидия Дидык анонсирует пятое возвращение Клаудио Писарро в бременский «Вердер».
• Статистика и цифры РПЛ и ФНЛ.
• Исследование: Дмитрий Темников — о том, как Карло Анчелотти меняет почерк «Наполи».
• Деньги: Юрий Алеманов подсчитал, сколько будут получать французские клубы с новым ТВ-контрактом.
• Деньги: Никита Котов вспоминает самые странные судебные разбирательства футболистов.
• 10 фактов: Юрий Алеманов собрал все, что нужно знать
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Постеры: «ПСЖ» — обладатель Суперкубка Франции-2018, Жоржиньо («Челси», Англия), Самуэль Жиго («Спартак»).
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