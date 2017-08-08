Анонс еженедельника «Футбол» №32!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №32 в продаже с 9 августа.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о дебюте Леонида Слуцкого в Чемпионшипе.

• Интервью: Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказывает о том, как Массимо Каррера изучает русский язык, о своей карьере от ЛФЛ до «Спартака» и почему он снял чемпионскую медаль с лобового стекла автомобиля.

• Исследование: Юрий Алеманов представляет 50 фактов о Неймаре — самом дорогом футболисте мира.

• Репортаж: Лидия Дидык рассказывает о том, как Дортмунд принимал Суперкубок Германии.

• Тема: Лидия Дидык анонсирует новый сезон чемпионата Германии.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Спецпроект РФС: Сборная России по пляжному футболу — в Суперфинале Евролиги-2017.

• Постеры: «Арсенал» — обладатель Суперкубка Англии-2017, Дуглас Коста («Ювентус», Италия), «Бавария» — обладатель Суперкубка Германии-2017.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин задает шесть вопросов после матча «Зенит» — «Спартак».

• Рейтинг: Пять главных возвращений этого лета, которые вы могли не заметить.

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников сравнивает клубы ФНЛ с российскими сериалами и ток-шоу.

• Статистика ПФЛ.

• Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Юг».

• АнглияАнтон Муша подводит итоги Суперкубка Англии.

ФранцияЮрий Алеманов рассказывает о том, как в «Монпелье» завершилась настоящая эпоха.

• Календарь чемпионата Германии-2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников вспоминает звезд «ПСЖ» до эпохи шейхов.

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