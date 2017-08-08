Анонс еженедельника «Футбол» №32!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №32 в продаже с 9 августа.

• Мнение: Илья Казаков рассуждает о дебюте Леонида Слуцкого в Чемпионшипе.

• Интервью: Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказывает о том, как Массимо Каррера изучает русский язык, о своей карьере от ЛФЛ до «Спартака» и почему он снял чемпионскую медаль с лобового стекла автомобиля.

• Исследование: Юрий Алеманов представляет 50 фактов о Неймаре — самом дорогом футболисте мира.

• Репортаж: Лидия Дидык рассказывает о том, как Дортмунд принимал Суперкубок Германии.

• Тема: Лидия Дидык анонсирует новый сезон чемпионата Германии.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.

• Спецпроект РФС: Сборная России по пляжному футболу — в Суперфинале Евролиги-2017.

• Постеры: «Арсенал» — обладатель Суперкубка Англии-2017, Дуглас Коста («Ювентус», Италия), «Бавария» — обладатель Суперкубка Германии-2017. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Андрей Вдовин задает шесть вопросов после матча «Зенит» — «Спартак». • Рейтинг: Пять главных возвращений этого лета, которые вы могли не заметить. • Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников сравнивает клубы ФНЛ с российскими сериалами и ток-шоу. • Статистика ПФЛ. • Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Юг». • Англия: Антон Муша подводит итоги Суперкубка Англии. • Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как в «Монпелье» завершилась настоящая эпоха. • Календарь чемпионата Германии-2017/18. • Оффтоп: Дмитрий Темников вспоминает звезд «ПСЖ» до эпохи шейхов.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1