Анонс еженедельника «Футбол» №32!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №32 в продаже с 9 августа.
• Мнение: Илья Казаков рассуждает о дебюте Леонида Слуцкого в Чемпионшипе.
• Интервью: Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказывает о том, как Массимо Каррера изучает русский язык, о своей карьере от ЛФЛ до «Спартака» и почему он снял чемпионскую медаль с лобового стекла автомобиля.
• Исследование: Юрий Алеманов представляет 50 фактов о Неймаре — самом дорогом футболисте мира.
• Репортаж: Лидия Дидык рассказывает о том, как Дортмунд принимал Суперкубок Германии.
• Тема: Лидия Дидык анонсирует новый сезон чемпионата Германии.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда.
• Спецпроект РФС: Сборная России по пляжному футболу — в Суперфинале Евролиги-2017.
• Постеры: «Арсенал» — обладатель Суперкубка Англии-2017, Дуглас Коста («Ювентус», Италия), «Бавария» — обладатель Суперкубка Германии-2017.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин задает шесть вопросов после матча «Зенит» — «Спартак».
• Рейтинг: Пять главных возвращений этого лета, которые вы могли не заметить.
• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников сравнивает клубы ФНЛ с российскими сериалами и ток-шоу.
• Статистика ПФЛ.
• Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Юг».
• Англия: Антон Муша подводит итоги Суперкубка Англии.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как в «Монпелье» завершилась настоящая эпоха.
• Календарь чемпионата Германии-2017/18.
• Оффтоп: Дмитрий Темников вспоминает звезд «ПСЖ» до эпохи шейхов.