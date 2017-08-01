Анонс еженедельника «Футбол» №31!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №31 в продаже со 2 августа.

• Мнение: Илья Казаков — о том, как Неймар заставил футбольный мир сойти с ума.

• Интервью: Экс-форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев рассказывает о том, почему полиция служба охраны во Франции иногда боится местных болельщиков, чем запомнилась Ольга Смородская и что заставило его вернуться на поле.

• Исследование: Илья Егоров и Никита Котов сравнивают двух самых влиятельных футбольных агентов — Мино Райолу и Жорже Мендеша.

• Тема: Антон Муша анонсирует новый сезон чемпионата Англии.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на матчи квалификации ЛЧ.

• История: Вадим Павлов и Андрей Вдовин вспоминают, как сборная Басконии удивила весь Советский Союз.

• Постеры: Мигель Данни («Славия», Чехия), Себастьян Дриусси («Зенит»), «ПСЖ» — победитель Суперкубка Франции. Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Юрий Алеманов анонсирует еврокубковый сезон и подсчитывает потенциальные очки таблицы коэффициентов. • Рейтинг: Пять самых интересных споров футболистов за последнее время. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о том, что из себя представляет «Балтика». • Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Центр». • Германия: Лидия Дидык ставит под сомнение заслуги Филиппа Лама. • Италия: Илья Егоров объясняет, почему «Спартак» обязан купить Милана Баделя. • Испания: Никита Котов объясняет, как мадридский «Реал» зарабатывает на своих воспитанниках. • Франция: Юрий Алеманов подводит итоги Суперкубка Франции. • Календарь чемпионата Англии 2017/18. • Оффтоп: Дмитрий Темников – о главных трендах английского Чемпионшипа.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1