Анонс еженедельника «Футбол» №31!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №31 в продаже со 2 августа.
• Мнение: Илья Казаков — о том, как Неймар заставил футбольный мир сойти с ума.
• Интервью: Экс-форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев рассказывает о том, почему полиция служба охраны во Франции иногда боится местных болельщиков, чем запомнилась Ольга Смородская и что заставило его вернуться на поле.
• Исследование: Илья Егоров и Никита Котов сравнивают двух самых влиятельных футбольных агентов — Мино Райолу и Жорже Мендеша.
• Тема: Антон Муша анонсирует новый сезон чемпионата Англии.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на матчи квалификации ЛЧ.
• История: Вадим Павлов и Андрей Вдовин вспоминают, как сборная Басконии удивила весь Советский Союз.
• Постеры: Мигель Данни («Славия», Чехия), Себастьян Дриусси («Зенит»), «ПСЖ» — победитель Суперкубка Франции.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Юрий Алеманов анонсирует еврокубковый сезон и подсчитывает потенциальные очки таблицы коэффициентов.
• Рейтинг: Пять самых интересных споров футболистов за последнее время.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о том, что из себя представляет «Балтика».
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Центр».
• Германия: Лидия Дидык ставит под сомнение заслуги Филиппа Лама.
• Италия: Илья Егоров объясняет, почему «Спартак» обязан купить Милана Баделя.
• Испания: Никита Котов объясняет, как мадридский «Реал» зарабатывает на своих воспитанниках.
• Франция: Юрий Алеманов подводит итоги Суперкубка Франции.
• Календарь чемпионата Англии 2017/18.
• Оффтоп: Дмитрий Темников – о главных трендах английского Чемпионшипа.