Анонс еженедельника «Футбол» №30! В продаже с 25 июля

• Мнение: Андрей Вдовин – о предстоящем старте чемпионата России.

• Исследование: Юрий Алеманов рассказывает, каким будет новый ЦСКА.

• Трансферы: Лидия Дидык знакомит всех с Андреем Луниным – новым вратарем «Реала».

• Трансферы: Все переходы и трансферные слухи Российской Премьер-Лиги.

• Трансферы: Антон Муша задается вопросом «Нужен ли Головин в «Челси»?

• Календарь РПЛ на сезон 2018/2019

• Технологии: Никита Котов выделяет главные технологические нововведения на ЧМ-2018.

• Герой: Лидия Дидык раскрывает секреты успеха Дидье Дешама.

• Тема: Юрий Алеманов делает предсказание на новый сезон чемпионата Франции.



• Интервью: футболист красноярского «Енисея» Александр Харитонов рассказывает об игре под руководством Дмитрия Аленичева, сложностях перелета из Красноярска и о работе диджеем.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Постеры: Килиан Мбаппе (сборная Франции), Джордан Пикфорд (сборная Англии), Лука Модрич (сборная Хорватии)



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