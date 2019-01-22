Анонс еженедельника «Футбол» №3! В продаже с 23 января

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, почему в России так и не научились любить футбол.

• Герой: Дмитрий Темников объясняет, зачем «Челси» Гонсало Игуаин.

• Таблица трансферов РПЛ.

• 10 фактов: Юрий Алеманов отобрал 10 футболистов, чья стоимость снизилась значительно за прошедший год.

• Интервью: Лучший молодой футболист России-2018 — Ильзат Ахметов рассказал о неосуществленном дебюте за сборную, игре в Лиге чемпионов и перспективах ЦСКА.

• Тема: Антон Муша подсчитал всех, кто помогает Оле-Гуннару Сульшеру поднимать «МЮ».



• Репортаж: Никита Котов посетил Казань, чтобы увидеть свадьбу енотов и «Матч звезд КХЛ».

• Исследование: Лидия Дидык разбирается, почему скандинавские футболисты стали переходить в российские клубы.

• Статистика и цифры европейских чемпионатов.



• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.

• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему в 2020 году Кубок мира не состоится.

• Постеры: Берндт Лено («Арсенал», Англия), Серхио Регилон («Реал», Испания), «Ювентус», Италия — обладатель Суперкубка Италии-2018.



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Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею