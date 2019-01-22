Анонс еженедельника «Футбол» №3! В продаже с 23 января

• Мнение: Андрей Вдовин — о том, почему в России так и не научились любить футбол.
• Герой: Дмитрий Темников объясняет, зачем «Челси» Гонсало Игуаин.
• 10 фактов: Юрий Алеманов отобрал 10 футболистов, чья стоимость снизилась значительно за прошедший год.
• Интервью: Лучший молодой футболист России-2018 — Ильзат Ахметов рассказал о неосуществленном дебюте за сборную, игре в Лиге чемпионов и перспективах ЦСКА.
• Тема: Антон Муша подсчитал всех, кто помогает Оле-Гуннару Сульшеру поднимать «МЮ».
• Репортаж: Никита Котов посетил Казань, чтобы увидеть свадьбу енотов и «Матч звезд КХЛ».
• Исследование: Лидия Дидык разбирается, почему скандинавские футболисты стали переходить в российские клубы.
• Статистика и цифры европейских чемпионатов.
• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на главные матчи недели.
• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему в 2020 году Кубок мира не состоится.
• Постеры: Берндт Лено («Арсенал», Англия), Серхио Регилон («Реал», Испания), «Ювентус», Италия — обладатель Суперкубка Италии-2018.
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