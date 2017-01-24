Анонс еженедельника «Футбол» №3!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №3 в продаже с 25 января.

• Мнение: Алексей Андронов — о планах Санкт-Петербурга отпраздновать золотой дубль в РФПЛ и КХЛ.

• Интерью: Сергей Кирьяков рассказал об исчезновении Фримпонга, своей карьере в Германии и Китае и опыте работы на телевидении.

• Тема: Какие изменения происходят в Клубе бомбардиров Григория Федотова.

• Суперпостер: Звезда испанского футбола и настоящий джентльмен — Хаби Алонсо.

• Мнение: Илья Казаков размышляет на тему возвращения Романа Абрамовича в российский футбол и его планах финансировать юношеские сборные страны.

Исследование: Юрий Алеманов называет причины падения посещаемости стадионов в Италии.

• Вспомнить всех: Юрий Алеманов вспоминает сборную Нигерии — дебютанта кубков мира и победителя Кубка Африки-1994.

• Постеры: Иван Перишич («Интер»), Йоан Молло («Зенит»), звезды КХЛ.

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Константин Иванов рассказывает, каким будет Евро-2020 в Санкт-Петербурге и какую роль в его организации сыграет Виталий Мутко.

• Рейтинг: Пять открытий Луи ван Гала.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша разбирается в конфликте между Антонио Конте и Диего Костой.

Германия: Лидия Дидык называет пять причин, почему Филипп Лам не должен завершать карьеру летом.

• Испания: Никита Котов — о Стеване Йоветиче, остановившем непобедимый «Реал».

• Италия: Илья Егоров представляет пятерку молодых игроков Серии А, которые летом могут оказаться в топ-клубах.

• Франция: Роман Абрамов — о необычной истории из «Монпелье», уволившем тренера в будущем.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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